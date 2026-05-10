Erben Wennemars gaat geen uitdaging uit de weg en liet zich zondag ook weer van zijn allerbeste kant zien. Het schaatsicoon liep de Wings for Life Run in Breda voor het goede doel en dwong zichzelf tot het uiterste. In de bijzondere race ging hij verder dan hij 'professioneel' ooit ging.

De vijftigjarige meervoudig wereldkampioen op het ijs is de laatste jaren niet bang om zichzelf fysiek uit te dagen en tijdens de Wings for Life Run had hij een iets andere missie dan gebruikelijk. Hij rende niet naar een streep toe, maar moest er vooral eentje voor blijven. In de opslokauto achter de deelnemers zaten namelijk voormalig topsporters Robert Doornbos (Formule 1) en Churandy Martina (atletiek) om de lopers virtueel uit te schakelen.

Mikky Keetels

Werd een deelnemer ingehaald door de auto, dan was diegene klaar met lopen. De te lopen afstand was dan ook van tevoren niet bekend. Wennemars senior kwam tot een sensationele afstand van 43,13 kilometer, bijna een kilometer verder dan een officiële marathon. Daarna werd hij gepakt door de volgauto. Bij de vrouwen liep Mikky Keetels een waanzinnige wereldprestatie door de beste te worden bij de vrouwen en zelfs bijna top-tien van het totale deelnemersveld te lopen.

De Wings for Life Run werd tegelijkertijd over de hele wereld te houden en daarin maakte de hardlopende stewardess Keetels dus een enorme indruk. De Nederlands kampioene marathon zei eerder al dat ze de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 als groot doel heeft. Met een afstand van meer dan zestig kilometer liet ze in Breda zien het ergste prima aan te kunnen.

Kjeld Nuis en Joy Beune

Al die lopers in Nederland kregen onderweg steun van duizenden mensen langs de kant én een aantal fanatieke deelnemers. Topschaatsers én geliefden Kjeld Nuis en Joy Beune wilden na alle vakantiepret weer eens wat sportiefs doen en besloten ook te lopen. Allebei werden ze na ruim 25 kilometer hardlopen ingehaald door de speciale auto.

Joep Wennemars en Angel Daleman hadden zich ook ingeschreven voor het event, maar waren er vooral ter aanmoediging van bekenden.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover