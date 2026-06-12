De internationale schaatsunie ISU wil komend seizoen gaan experimenteren met een nieuw onderdeel: de afvalkoers. Die moet de mass start vervangen omdat het meer spektakel zou opleveren. Schaatscoach Jillert Anema haalde al keihard uit naar dit experiment en dreigt zelfs met juridische stappen. Hij krijgt flink bijval in zijn mening, al zijn er ook schaatsers die kansen zien.

Anema ziet het echt niet zitten om zijn pupillen bij Albert Heijn Zaanlander te onderwerpen aan het nieuwe onderdeel. Hij vindt de afvalkoers gevaarlijk. Kort door de bocht: in zestien rondes vallen er om de ronde twee schaatsers af, totdat de laatste vier rondes de rest om de eindzege strijdt. De achtersten moeten telkens vrezen af te vallen en dat gaat zorgen voor hachelijke situaties, denken meer mensen dan alleen Anema in de schaatswereld.

“Levensgevaarlijk”, zegt Novus-trainer Johan de Wit tegen Schaatsen.nl. “De achterste rijders zullen allemaal sprinten voor de afvalling, terwijl de voorsten zich inhouden. Vervolgens komen er valpartijen met al die scherpe messen. De pure langebaanschaatsers kunnen dit niet.” Die mening is ook topschaatser Marcel Bosker toebedeeld. "Zo’n afvalrace is heel gevaarlijk. Ik verwacht pure chaos, een poppenkast. Ik bekijk de eerste races wel vanaf de kant, want ik wil niet in de boarding liggen met al die scherpe ijzers.”

Stijn van de Bunt

Stijn van de Bunt ziet de bui ook al hangen en zou voor een ander onderdeel opteren. “Zelf zie ik meer in een puntenkoers. Dat is leuker en veiliger, omdat het spelletje voorin gespeeld wordt en niet achterin. Dan krijg je een koers waarin het tempo constant hoog ligt en waar veel demarrages zijn.”

'Ik vind het leuk'

Toch zijn er ook mensen die wél positief gestemd zijn over de afvalkoers, zoals Peter Kolder, de bondscoach van de Nederlandse junioren. Hij stond er bovenop toen het onderdeel afgelopen seizoen getest werd in zijn categorie. "Ik vind het een leuk onderdeel. Mijn grootste frustratie bij de mass start was dat het vaak een optocht was bij de junioren. In een afvalkoers valt het niet meer stil. Van begin tot einde gaat het hard. Natuurlijk had ik van tevoren ook mijn zorgen over de veiligheid, maar ik heb geen problemen gezien."

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