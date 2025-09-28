Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma zijn absoluut geen fan van het nieuwe experiment van de internationale schaatsunie ISU. De massastart staat op de tocht en daarvoor in de plaats wordt er met een afvalkoers getest of dat spectaculair genoeg is. Zondag vondt de eerste test in Thialf plaats.

Ondanks de felle kritiek van Bergsma, Groenewoud en hun trainer Jillert Anema, werd er zondag 'gewoon' getest met de afvalkoers. Daarbij vallen telkens de laatste twee rijders aan de streep af. Er is vanuit de schaatskampioenen vrees voor levensgevaarlijke situaties op het ijs. Schaatsen.nl was erbij in Thialf en deed verslag van het uitprobeersel. “Vooraf waren we bang dat er gevaarlijke situaties konden krijgen in de tussensprints, maar die heb ik niet gezien”, zegt ISU-commissielid Hanjo Heideman.

'Gelijk een diskwalificatie'

Bij tests wordt er nog het een en ander geprobeerd en gefinetuned, zoals een kickfinish. Daarbij schopt een schaatser zijn ijzer naar voren om een paar centimeter te sprokkelen. Hoewel die bij de eerste poging niet gebruikt werd door de schaatsers, hoopt Heideman dat er vanaf het begin sterk tegen opgetreden wordt vanwege de veiligheid van de deelnemers. “Daar moeten de scheidsrechters scherp op zijn. Gelijk een diskwalificatie als ze dat signaleren. Vanaf het begin afstraffen, zodat de toon wordt gezet.”

Potentie

Later dit seizoen wordt er ook internationaal in de juniorendivisie tijdens World Cups nog twee keer getest met de afvalkoers. Hoe vond Heideman de eerste keer? “Er zat best wat spanning op deze eerste testrace, want hoe pakt het format uit in de praktijk? Dit is een nuttige oefening geweest. Er is meer actie in de wedstrijd, vooral aan de achterkant van het peloton. In mijn beleving heeft het onderdeel potentie.”

'Goede vervanging'

De 17-jarige Sem Spruijt won het onderdeel bij de mannen zondag. “Hoewel dezelfde rijders kunnen winnen, is het anders dan de mass start. Er zit meer snelheid in. Ik had verwacht dat de race na een afvalling stil zou vallen, maar er werd hard doorgereden. Het zou een goede vervanging van de mass start kunnen zijn, maar wat mij betreft wisselen ze de onderdelen af", vindt de winnaar van het controversiële onderdeel.