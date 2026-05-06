De focus van alle Nederlandse schaatsploegen is sinds begin mei weer volledig op het nieuwe seizoen. Daardoor zijn de coaches ook bezig met het versterken van hun selectie. Zo ook Team AH Zaanlander van Jillert Anema, dat zich met een bijzondere schaatsster heeft versterkt.

Nu heel Nederland er vrijwel dagelijks op uittrekt om te genieten van het steeds betere weer in mei, betekent dat voor de topschaatsers dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen officieel weer van start is. Maar voor Anema was de selectie voor volgend seizoen nog niet helemaal rond. Daarom heeft de groen-blauwe ploeg woensdag een nieuwe transfer bekend gemaakt.

Sterke formatie

De formatie van Anema en Arjan Samplonius heeft al diverse wereldtoppers in de gelederen. Onder anderen olympisch kampioenen Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud en Jordan Stolz rijden ook volgend seizoen bij de ploeg. Bij de vrouwen is het team vooral op de langere afstanden op volle sterkte, maar daar ontbrak het nog een beetje aan bij de sprintsters.

Daarom heeft Team AH Zaanlander zich versterkt met sprintster Naomi Verkerk. De 26-jarige schaatsster komt over van het internationale Team Novus, waar weinig financiële mogelijkheden lagen. In dat team werkte ze samen met onder anderen de gestopte Dione Voskamp en de Nederlander Serge Yoro, die tekende bij Team X2O Badkamers. Met het vertrek van Verkerk zijn vrijwel alle bekende Nederlandse namen vertrokken bij die ploeg.

Opmerkelijke transfer

Voor Verkerk is het een beloning van een sterk afgelopen seizoen. Op het olympisch kwalificatietoernooi eindigde ze zelfs als derde op de 1000 meter, waardoor deelname aan de Winterspelen lonkte. Ze viel echter net buiten de boot toen het laatste ticket werd gegeven aan de gevallen Jutta Leerdam, die uiteindelijk goud pakte. Wel toonde de Noord-Hollandse daar al aan over een zeer goede sprint te beschikken. Ook was ze al eens onderdeel van de Nederlandse ploeg op de teamsprint.

Het is wel een vrij opmerkelijke transfer te noemen, daar AH Zaanlander bij de vrouwen vooral over de specialisten op de lange afstand beschikt. Zo heeft Anema, naast Groenewoud, ook onder schaatssters als Merel Conijn en Bente Kerkhoff in zijn ploeg. Desondanks behaalde de Friese coach in het verleden al grote successen met sprintster Heather Bergsma-Richardson, waardoor er ook voor Verkerk mooie prestaties in het verschiet liggen.

