Veel schaatsliefhebbers in Nederland zijn maar wat blij nu de kans dat de komende Winterspelen naar Thialf komen, steeds groter wordt. Maar het scheiden van verschillende sporten tussen meerdere landen heeft ook veel nadelen. Dat vinden olympisch kampioenen Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud.

Het zou voor veel liefhebbers van de wintersport een grote droom zijn als de Winterspelen voor het eerst in de geschiedenis naar Nederland zouden komen. Aangezien Frankrijk, gastland in 2030, niet over een ijsbaan beschikt, wordt er wellicht uitgeweken naar schaatstempel Thialf. Toch doen topschaatsers Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma niet helemaal mee aan de hosannastemming.

'Dubbel gevoel'

"Ik zou bijna thuis kunnen slapen. Maar dan zou je helemaal geen olympisch gevoel hebben", aldus een openhartige Groenewoud, in gesprek met NOS. "Ik vind het dubbel. Aan de ene kant wil je graag de hele Spelen bij elkaar, allemaal in één olympisch dorp. Dat is iets bijzonders. Aan de andere kant is schaatsen in Thialf natuurlijk ook heel mooi."

"Thialf bommetjevol met fans geeft een heel mooi gevoel. Maar het is dan wel een beetje hetzelfde als bij een EK of WK", aldus de olympisch kampioene op de mass start.

Zij krijgt bijval van haar ervaren teamgenoot Bergsma, die het toch ook wel gaaf zou vinden. "Ik snap dit mensen zeggen dat de Spelen over vier jaar in Frankrijk thuishoren, maar voor Friesland is dit wel een mooie kans", aldus de 40-jarige routinier. "Het komt zoals het komt. Ik bekijk het per jaar. Maar het zou wel iets bijzonders worden. Wij trainen er altijd en het is een kwartiertje van mijn huis."

Aanzien van de sport

Voormalig topschaatser Mark Tuitert is nog wat stelliger. "Eigenlijk is het heel jammer dat de Spelen in Zuid-Frankrijk worden gehouden, en dat daar geen locatie is. Dat daar de schaatssport niet wordt omarmd. Het blijft op deze manier een Nederlands feestje. Ik weet nou niet of dat zo goed is voor het aanzien van de schaatssport."

Het laatste woord over de beslissing is nog niet genomen, maar de kans lijkt steeds groter te worden dat de Spelen echt naar Heerenveen komen. Aangezien Frankrijk geen schaatsbaan heeft, en er niet uitgeweken kan worden naar de andere mogelijkheid Turijn, behoort Thialf nog tot de geringe opties.

