Schaatser Team Essent kondigt transfer aan: 'Zal gek voelen om tegen elkaar te moeten rijden'

Team Essent gaat binnenkort afscheid moeten nemen van Mats Stoltenborg. De 32-jarige marathonschaatser kondigde maandagavond op sociale media aan dat hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Bij welk team dat is, houdt hij nog even geheim.

Stoltenborg schaatste al sinds 2020 voor de ploeg van coach Jac Orie, waar hij zijn status als 'grote motor van het peloton' waarmaakte. Grote prijzen won hij niet met het inmiddels rozegekleurde team, maar hij was tijdens de Marathon Cups bijvoorbeeld wel van grote waarde voor het team waar Sven Kramer de directeur van is. Op de eigen website omschrijft Essent hem als 'meesterknecht'. "Hij wordt niet voor niets door zijn ploeggenoten de man met drie longen genoemd."

'Na vijf prachtige jaren'

Maar aan de samenwerking komt, niet geheel verrassend, een einde. Zijn contract liep dit seizoen af en dus kon hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hoewel hij nog niet verklapt waar zijn toekomst ligt, neemt hij wel vast afscheid van Team Essent. "Na vijf prachtige jaren ga ik de marathonploeg verlaten. Ik ben super blij met de kansen die ze mij hebben gegeven. Met veel trots kijk ik terug op wat wij samen hebben opgebouwd en gepresteerd."

'Het zal straks gek voelen'

Van stoppen is nog geen sprake bij de 32-jarige langeafstandsrijder. "Het zal straks gek voelen om na zoveel jaar tegen elkaar te moeten rijden. Het gaat jullie goed en ik kijk uit naar de sportieve strijd!", sluit hij zijn dankbare boodschap aan Essent af. Zijn laatste medailles dateren van het seizoen 2021/2022, toen hij tweede werd op de NK Marathon en tijdens de Marathon Cups twee keer zilver en een keer brons pakte.

World Cup

In 2016 maakte Stoltenborg als jongeling zijn debuut tijdens een World Cup op de langebaan. Sindsdien reed hij wel vaker kwalificatietoernooien om weer terug te keren in de wereldbeker, maar greep hij telkens naast een ticket. De afgelopen weken was hij in Oeganda (Afrika) om mee te doen aan de fietsvakantie AllRideAfrika.