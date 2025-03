Team Essent slaat nieuwe slag en legt veelbelovend schaatstalent (19) vast: 'Klaar voor volgende stap'

Het is een drukke bedoening bij Team Essent. De bekende schaatsploeg brak eerder deze week het contract van een van de topschaatsers open en komt vrijdagochtend weer met nieuws. Een jong schaatstalent tekent namelijk bij het team.

Het gaat om de pas 19-jarige Rosalie van Vliet. Zij is een meervoudig juniorenkampioene en maakt vanaf komend seizoen twee jaar lang deel uit van het zogeheten Development Team. Van Vliet is dolblij met haar nieuwe uitdaging. "Voor mijn gevoel ben ik klaar voor de volgende stap in mijn carrière", vertelt ze in het persbericht van haar nieuwe werkgever. De voorbije drie jaar schaatste ze bij TalentNED.

'Openhartige' Jutta Leerdam doet pikante uitspraak en vergeet de camera in eerste aflevering realityshow Kijkers van de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American moesten er even op wachten, maar toen kwam Jutta Leerdam luid en duidelijk in beeld. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van Jake Paul en laat zich meteen gelden.

Goed gevoel bij Team Essent

Binnenkort is ze dus in het roze van Essent te zien. "Ik had meteen een goed gevoel bij Team Essent. Ik heb fijne en positieve gesprekken gehad met Sicco Janmaat (haar toekomstige coach, red.) en ben ervan overtuigd dat dit de beste omgeving is om me verder te ontwikkelen."

Deze verliefde stelletjes gingen schaatskoppel Angel Daleman en Beau Snellink voor Schaatssensatie Angel Daleman maakte bij de WK afstanden haar relatie met Beau Snellink bekend. De koude ijsbaan blijkt een uitstekende plek voor hartverwarmende liefde. Vele schaatskoppels, al dan niet meer samen, gingen de 'ploeggenoten' van Team Essent namelijk al voor.

Drie nationale titels

De tiener pakte afgelopen seizoen drie nationale titels. Ze was de beste op het NK allround, de 3000 en de 5000 meter bij de junioren. Ook won ze bij de Junior World Cups drie zilveren plakken en de wereldtitel op de Team Pursuit.

Een talentvol schaatsster dus, die de nodige oude bekenden treft bij Team Essent. Haar doel voor aankomend jaar is duidelijk. "Als eerstejaars neo wil ik vooral progressie blijven maken. Met alle faciliteiten die Team Essent biedt, verwacht ik dat dat goed moet komen. Ik kijk er nu al naar uit om met het team te gaan trainen."

Team Essent breekt contract van topschaatser (27) open: 'Dat laatste puzzelstukje leggen' De schaatsvakantie is pas net begonnen, maar de eerste contracten van toppers worden al opengebroken en verlengd. Zo ook dat van Chris Huizinga. De Nederlands kampioen op de vijf en tien kilometer van afgelopen seizoen kent zijn toekomst.

Opnieuw contractnieuws Team Essent

Het is het tweede contractnieuws in korte tijd bij Team Essent. Donderdag werd duidelijk dat Chris Huizinga langer bij het team blijft. De 27-jarige specialist op de langere afstanden blijft tot de zomer van 2028 bij het team. Hij werd dit seizoen Nederlands kampioen op de vijf en tien kilometer. Afgelopen weekend verlengde ook talent Sijmen Egberts (21) zijn contract.