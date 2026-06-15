Martina Sablikova zal het aankomende schaatsseizoen niet meer van start gaan nadat ze haar pensioen aankondigde na de Olympische Winterspelen. Afgelopen weekend nam ze afscheid van haar fans in Tsjechië en tijdens dat moment hield ze het niet droog.

Sablikova staat bekend als één van de beste vrouwelijke schaatssters aller tijden. De Tsjechische langebaanschaatsster werd in haar loopbaan drie keer olympisch kampioen. Op de 5000 meter pakte ze goud in Vancouver in 2010 en Sotsji in 2014 en in de Canadese stad kwam daar ook nog een olympische titel op de 3000 meter bij. Op de WK afstanden pakte Sablikova in haar carrière maar liefst zestien keer een gouden medaille en ze werd ook nog vijf keer wereldkampioen allround.

De carrière van de 39-jarige Sablikova ging op de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo wel als een nachtkaars uit. De Tsjechische werd ziek en kon op haar afstand de 5 kilometer geen rol van betekenis meer spelen in de einduitslag. Achteraf vertelde Sablikova wel dat ze enorm heeft genoten van de steun die ze kreeg in de schaatstempel van Milaan.

Afscheid in Tsjechië

Tijdens het festival Offseason in Tsjechië nam Sablikova afgelopen weekend afscheid van de fans in haar thuisland. Naast de schaatsster waren andere sporters als UFC-ster Jiri Prochazka en oud-voetballer Tomas Rosicky aanwezig. Voor Sablkova was er een speciaal cadeau voorzien en dat zorgde voor emoties bij de schaatslegende.

Ze kreeg een speciaal shirt met veel handtekeningen van sporters en bekenden uit Tsjechië. Sablikova kon haar tranen vervolgens niet bedwingen. Verder genoot de Tsjechische zichtbaar van het afscheid in haar thuisland. Sablikova heeft nog niet bekend gemaakt wat ze na haar schaatscarrière gaat doen. De kans is groot dat de Tsjechische de trainerswereld van het schaatsen induikt.

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