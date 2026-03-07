De imposante schaatscarrière van Martina Sablikova zit er nu echt op. Zaterdag nam ze na meer dan twintig jaar afscheid op een iconische plek: Thialf. De Nederlandse fans, die haar zo dierbaar zijn, zwaaiden haar geweldig. "Dit was mijn beste race ooit", zei Sablikova dan ook.

Sablikova was arenlang een van de grootste namen in het langebaanschaatsen. Ze groeide uit tot dé koningin van de 3000 en vooral de 5000 meter. Op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver pakte ze goud op beide afstanden, vier jaar later in Sotsji was ze opnieuw de beste op de 5000 meter. Daarnaast verzamelde Sablikova een indrukwekkende stapel wereldtitels op de WK afstanden en werd ze ook meerdere keren wereldkampioen allround.

'Explosie aan emoties' bij afzwaaiende Martina Sablikova

Zaterdag kwam er een einde aan een tijdperk. Het monument van de sport zwaaide af in Thialf, waar supporters een oorverdovend kabaal maakte voor, tijdens en na haar race. Het deed zichtbaar veel met Sablikova, die de slotrondes gebruikte om de aanwezige fans te bedanken. "Het was geweldig. Ik kan nog maar moeilijk voorstellen wat ik vandaag gedaan heb en wat ik voel. Het is een explosie aan emoties. Bedankt Thialf", sprak ze na afloop bij de NOS.

"Het was indrukwekkend. Ik was aan het huilen en aan het lachen tijdens de race. Wauw. Ik ben zo blij dat ik het heb kunnen doen. Bedankt aan iedereen die aan het juichen was, het was geweldig", glunderde Sablikova. "Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik afscheid wilde nemen in Thialf. Vandaag was… ik heb er geen woorden voor. Het was cool, geweldig en het was de laatste", zei ze poëtisch.

Toekomst

Voor Sablikova zal het ook even wennen zijn, om niet te hoeven schaatsen. "Het is moeilijk. Het is wat ik sinds mijn elfde deed. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet schaats. Ik moet de races kijken op de televisie of als coach. Maar dat wordt moeilijk", aldus Sablikova, die het "haar beste race ooit" noemde. "Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Met de mensen erbij, de beste race ooit."