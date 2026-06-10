Erben Wennemars is een bijzonder avontuur aangegaan. Enkele maanden geleden verhuisde hij met zijn vrouw Renate terug naar Zwolle. Ze twee kochten een monumentaal pand, maar wel eentje waar een hoop aan moet gebeuren. Wennemars neemt de zware taak op zich om het hele huis te verbouwen en deelt daar in een bijzondere video beelden van.

"Welkom in ons fantastische mooie klushuis", zo trapt Wennemars de video op Instagram af. De oud-schaatskampioen verschijnt in zijn kluskledij en dat is geen toeval. Er moet het nodige gedaan worden aan het huis in Zwolle dat hij en zijn vrouw Renate op de kop tikten.

Huis van 1,9 miljoen euro

Het bekende stel woonde jarenlang in Dalfsen, maar verhuisde eerder dit jaar weer naar Zwolle. Daar woonden ze aan het begin van hun relatie ook al jaren. De twee kochten een monumentaal herenhuis aan de stadsgracht van Zwolle. Dat kostte naar verluidt liefst 1,9 miljoen euro, maar dat betekende niet dat het huis volledig instapklaar was. Er moet een hoop aan gebeuren en dat doet Wennemars het liefst zelf.

De 50-jarige kan behoorlijk klussen en legt in de video ook uit waarom hij alles zelf doet. "Omdat ik het graag wil en ik denk ook omdat ik het kan", vertelt Wennemars vrolijk. Vervolgens legt Wennemars uit waarom de keuze op een huis uit 1934 is gevallen. "Ik vind het een geweldig fijn huis. Het heeft karakter, het heeft stijl, het heeft sfeer en ik hou van dit soort huizen."

'Zo wordt het niet meer gemaakt'

In de video laat het schaatsicoon vol trots het sluitwerk van een van de deuren zien. Daarnaast wemelt het van de details die het huis een ouderwets, maar chique karakter geven. "Zo wordt het niet meer gemaakt", merkt hij dan ook op.

Wennemars steekt dus zelf de handen uit de mouwen en begon met klussen in de kelder. Hij moest alles zelf isoleren, want dat was nog helemaal niet gebeurd. Ook alle elektriciteit is vernieuwd. "Het is gewoon gelukt. Daar ben ik eigenlijk best wel trots op."

Volgens Wennemars is dat een van de dingen die zelf beunen in een huis zo leuk maakt. "Aan het eind van de dag kun je terugkijken: nou, dit hebben we gedaan." Er moet wel nog een hoop gebeuren. Zo moet de elektriciteit worden aangelegd, moet er gestuct en geschilderd worden, ontbreekt het nog aan een kantoor en inloopkast en wacht er buiten nog een hoop werk. "Dus, ik ben nog wel even bezig", concludeert de voormalig topschaatser.

Herseninfarct bij Erben Wennemars

Wanneer de video is opgenomen is onduidelijk. Vorige week werd duidelijk dat Wennemars was getroffen door een herseninfarct. Na 24 uur in het ziekenhuis en allerlei testen mocht hij naar huis. Afgelopen weekend liet Wennemars dat 'hij er nog was'. "Iedereen ontzettend bedankt voor alle lieve berichten, bloemen, kaartjes en de groene ballon", schreef hij op Instagram. Daarbij voegde hij een foto toe in zijn kluskleren.

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