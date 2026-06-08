Hyrox is wereldwijd een van de snelst groeiende sporten. Ook in Nederland leggen steeds meer mensen zich toe op het fenomeen. Ex-topschaatser Erben Wennemars is dol op de hybride sport, waarbij fitnessoefeningen worden afgewisseld met 1 kilometer rennen. In een nieuwe podcast leggen hij en andere liefhebbers uit wat er zo aantrekkelijk is aan Hyrox.

Voormalig wereldkampioen sprint Wennemars (50) stort zich net zo fanatiek op Hyrox als voorheen op het langebaanschaatsen. Zo was hij in 2025 present bij het WK in Chicago, samen met zoon Niels Wennemars.

Schaatshal Thialf organiseerde onlangs een Hyrox-evenement en dat is uiteraard bekend terrein voor Wennemars. Die gelegenheid om weer eens in het ijspaleis te schitteren liet hij niet aan zich voorbij gaan.

'Dit kan heel groot worden'

In de podcast Station Negen gaat Wennemars dieper in op zijn kennismaking met Hyrox. Hij zegt: "Ik had meteen door: dit kan heel groot worden. Dat triggert me sowieso, als de massa en de topsport samenkomen. Ik ben ook aan het hardlopen tegenwoordig, waar topsport en breedtesport elkaar treffen. Het ligt heel dicht bij iets wat ik ook kan."

"Het ligt dichtbij ouderwetse schaatstrainingen. Ik kreeg vroeger training van Leen Frommer. We moesten het bos in, sprongen doen. En dan nog een schaatssprong. En dan afwisselen met een intervalloop. Eigenlijk is dat precies wat Hyrox is. Daar word je mokertje-fit door."

Tienkamp

Een andere reden dat Hyrox zo snel aanslaat, is dat het weliswaar intensief is, maar ook laagdrempelig. Wennemars vergelijkt het met bepaalde atletiekonderdelen: "Niemand zegt in het weekend: 'Laten we even lekker een tienkamp doen met zijn alles'. Dat kan niet. Ik kan niet polsstokhoogspringen. Ik kan niet hinkstapspringen. De tienkamp is zo zwaar, dat er bijna geen deelnemers meer zijn. Hyrox is het tegenovergestelde. Als je maar een klein beetje motorisch gevoel hebt, kan je het volbrengen."

Pijn doen

En er is nog een reden voor de populariteit: de saamhorigheid die deelnemers voelen tijdens een Hyrox-evenement. "Het concept zit zo goed in elkaar", zegt Wennemars. "De dubbels, dat vind ik zo'n fantastisch concept. Het voelt echt zo dat je het samen doet. Met Hyrox moet je samen lopen en die oefeningen moet je opdelen. Die moet je gezamenlijk één keer doen. Wij kunnen samen Hyroxen en dan kan ik jou pijn doen. Dat kan echt", zegt hij tegen Hidde Weersma. Laatstgenoemde is een wereldtopper: in maart verbrak hij het wereldrecord Hyrox.

Wennemars vervolgt: "Terwijl hij is een topatleet. Ik ben ook nog wel fit. Maar in een normale topsportwereld zou de topsporter mij alleen maar pijn moeten doen en hoef je maar op 80 procent te lopen. Maar als jij 70 procent van de oefeningen doet, dan heb ik 70 procent rust. Dan gaat het heel hard. Als je eerlijk tegen elkaar bent kun je een samen een geweldige prestatie leveren."

Hartinfarct

Onlangs maakte Wennemars' vrouw Renate Wennemars bekend dat de oud-schaatser een hartinfarct had. Het nieuws zorgde voor een schok in Nederland. Vervolgens deelde Wennemars een update op Instagram. "Ik ben er nog!", schreef hij, waarna hij iedereen bedankte voor de steunbetuigingen.

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