Gianni Romme maakte ooit furore op het ijs, maar tegenwoordig zoekt de voormalig topschaatser zijn uitdaging steeds vaker op de fiets. Samen met zijn vriendin trok hij de bergen in voor een bijzonder wieleravontuur.

Het schaatsicoon deelt regelmatig beelden van zijn sportieve avonturen, waarbij hij niet terugschrikt voor een stevige klim. Zo deelde hij op zaterdag een paar adembenemende kiekjes van een toch naar Slovenië, waar hij de beklimming van de Mangart onder handen nam.

Mooi, maar ook pittig

Die klim staat bekend als een van de mooiste, maar ook pittigste beklimmingen van het land. De smalle weg slingert omhoog door een indrukwekkend berglandschap, met scherpe bochten, steile stukken en uitzichten op ruige rotsformaties. Voor Romme was het duidelijk een rit die indruk maakte.

"De klim naar Mangart in Slovenië is een aanrader. De natuur is prachtig en het smalle weggetje blijft met veel bochtjes pittig stijgen. Veel dubbele cijfers (%) op de Garmin. De uitzichten op de ruige rotsformaties zijn indrukwekkend", zo schrijft hij bij een Instagram-post die ook bestaat uit meerdere prachtige plaatjes van de tocht tussen de rotsformaties.

Samen met Loes

Romme deed de klim samen met zijn vriendin Loes. In 2021 vertelde de oud-schaatser in een interview met Story dat hij haar heeft leren kennen via zijn werk. De twee zagen elkaar regelmatig op de ijsbaan, waar de vonk uiteindelijk oversloeg.

Volgens Romme wilden hij en Loes werk en privé bewust gescheiden houden. Daarom koos Loes er later voor om ergens anders aan de slag te gaan. De oud-schaatser sprak destijds positief over zijn nieuwe relatie en gaf aan erg gelukkig te zijn met zijn liefd.

Voordat Romme samen was met Loes, had hij jarenlang een relatie met oud-schaatsster Jorien Voorhuis. De twee woonden samen in Hengelo nadat Voorhuis haar schaatscarrière had beëindigd. In 2021 maakten zij bekend uit elkaar te zijn gegaan, waarbij Romme aangaf dat de breuk in goed overleg was verlopen.

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