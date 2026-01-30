Veel sporters blijven na hun actieve carrière actief in de sportwereld. Alhoewel… Zo nu en dan maakt iemand een uitstapje naar het witte doek. Dat geldt ook voor oud-olympische kampioenen als Sven Kramer, Ireen Wüst, Irene Schouten, Gianni Romme en Nicolien Sauerbreij. Ze maken hun acteerdebuut in de nieuwste film ‘De Droom van Milaan’.

In de film, die is bedacht door Staatsloterij en waarin ook actieve TeamNL-sporters Joy Beune, Selma Poutsma en Jeroen Kampschreur te zien zijn, draait alles om het doorgeven van mooie dromen en laten de acteurs zien hoe je samen toeleeft naar het hoogst haalbare: een Olympische medaille. En ja, ga er maar goed voor zitten, want de actietrailer voert de spanning richting de Olympische Spelen goed op.

Bijzondere filmervaring

Voor de sporters is hun filmdebuut een bijzondere ervaring. “Ik droomde na mijn schaatscarrière niet per se van een acteercarrière,” vertelt Kramer lachend. “Maar ik weet hoe het is om van olympisch goud te dromen en het ook te winnen.” Die ervaring - Kramer won drie keer Olympisch goud in zijn carrière - vormt de kern van de film. Ook hij deed dat met vallen en opstaan, net als alle andere sporters.. Die woorden staan dan ook centraal in de film ‘De Droom van Milaan’, die je via deze link bekijkt.

Vooruit: we delen alvast wat spoilers. Zo zie je spannende scènes waarin het lijkt alsof Schouten door de straten van Milaan scheurt, terwijl Sauerbreij via de pistes van Cortina haar weg richting een bijzondere ‘’missiekamer’’ vindt.

Supporter van dromen

Volgens Staatsloterij is dat precies waar de film om draait. Als hoofdsponsor van TeamNL positioneert het merk zich als ‘supporter van dromen’. “Dromen geven een geluksgevoel,” zegt Michael Kastelijns, managing director loterijen van Nederlandse Loterij. “De uitgekomen olympische dromen van toen inspireren de dromen van nu. Als TeamNL straks in actie komt, dromen we als land mee. Het is onze rol om Nederland te verbinden in die droom, zodat we samen genieten van wat onze sporters bereiken.”

TeamNL heeft ook jouw steun nodig

Het doel om Nederland te verbinden in één gezamenlijke droom, loopt als een rode draad door de film. Niet alleen de sporters staan centraal, maar ook het publiek. Miljoenen ogen kijken mee, duizenden meningen wegen mee. De boodschap is duidelijk: voor olympisch succes is de steun van het hele land nodig. Met ‘De Droom van Milaan’ zet Staatsloterij vlak voor de Olympische Spelen de toon. Geen voorspellingen of medailletellingen, maar een herinnering aan waar het allemaal begint: een stille droom, die uiteindelijk door een heel land wordt gedragen.