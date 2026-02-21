Schaatsland Nederland heeft weer geleverd bij de Olympische Winterspelen. De tien gouden plakken die Team NL in Italië naar huis heeft gereden (een nationaal record) werden allemaal behaald op het ijs. Dus moet de succesformule worden aangepast?

Wel valt na het schaatsgeweld op de langebaan en in het shorttrack op dat de Nederlanders toeslaan op andere terreinen dan voorheen. Bij zowel de mannen als de vrouwen ging het goud op de langere individuele afstanden niet naar een Nederlandse schaatser.

Gianni Romme

Is Nederland een sprintland geworden? Voormalig olympisch schaatskampioen Gianni Romme, die uitblonk op de 5000 en 10.000 meter, meent van niet. In Studio Olimpico van de NOS zei hij zaterdagavond: "Ik denk dat dat niet zo is. Soms heb je generaties waar iets meer talent in zit. En dat je wat pech hebt. Patrick Roest is er nu niet en die haalde vier jaar terug nog tweemaal zilver op de langere afstanden."

Voormalig wielrenner Sven Nys uit België haakte toen in en zei: "Al die medailles, dat is gewoon fantastisch. Ik heb daar maar één kanttekening bij: schaf dat olympisch kwalificatietoernooi af. Je had er nog een medaille bij kunnen hebben als jullie Joy Beune de 1500 meter hadden laten schatsen. Ze is de beste op die afstand van de afgelopen jaren."

Slachtoffer

Romme reageerde zo: "Ik ben het hartstikke met je eens. Maar ik weet ook hoe het was toen we dat systeem nog niet hadden. Ik ben zelf slachtoffer geweest van een soort aanwijs-situatie en dat was heel pijnlijk. Dat was vaag en dit is duidelijk". Romme vond dat destijds de criteria voor het toewijzen van een aanwijsplek niet transparant waren.

Nys vindt dat er te veel wordt gevraagd van de Nederlandse schaatsers: "Je vraagt een heel hoog niveau, twee maanden voor de Winterspelen, van de atleten die dan kort daarna weer moeten pieken."

Joy Beune

Beune kreeg geen olympisch ticket voor de 1500 meter nadat ze bij het OKT buiten de top drie viel. Ze maakte tijdens haar rit een misslag doordat ze aan de rits van haar schaatspak frunnikte. De schaatsbond besloot geen aanwijsplek toe te passen.