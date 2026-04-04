Schaatsicoon Irene Schouten opent binnenkort samen met zakenpartner Suus Bakker een nieuwe vestiging van hun pilatesketen RFRMR. De twee maakten de nieuwe stap onlangs definitief door het zetten van hun handtekening onder het nieuwe huurcontract en vierden dat in Heemskerkse stijl met een traditioneel gebakje uit het dorp.

RFRMR richt zich op studio's van de steeds populairder wordende sport pilates. De studio's zitten vooral in West-Friesland, maar de locaties breiden in rap tempo uit. Zo zullen Schouten en Bakker eind mei officieel hun pand in Heemskerk openen.

Tijdens het tekenen van hun nieuwe huurcontract, maakten de twee zakenpartners direct kennis met een lekkernij uit het dorp: de Heemskerkse ezelsoor. Een gebakje in de vorm van het oor van een ezel, vernoemd naar de bijnaam van geboren Heemskerkers, die 'ezels' worden genoemd. Op Instagram deelden Schouten en Bakker foto's van het bijzondere moment, waar veel felicitaties en enthousiaste reacties op volgden. Onder anderen schaatsicoon Marianne Timmer feliciteerde het duo met hun nieuwe vestiging.

Nieuwe stap

De vestiging in Heemskerk wordt de zesde. Eerder vestigden ze zich al in Hoorn, Enkhuizen, Volendam, Hoogkarspel en Wognum. Schouten noemde de nieuwe vestiging eerder 'best een stap' in gesprek met het Noordhollands Dagblad.

"In West-Friesland en Volendam weet je wat voor mensen het zijn en kun je snel ergens zijn als er iets is. Heemskerk kenden we minder goed. Dan denk je toch: zijn dit wel types voor reformer pilates? Maar via sociale media kregen we veel positieve reacties. Bovendien is Heemskerk een groot dorp met veel inwoners, dat nog geen refomer pilatesstudio heeft", vertelde ze.

Andere sporten

Nadat ze gestopt is als topschaatsster beoefent Schouten naast pilates nog andere sporten. Zo voltooide ze onlangs een Hyrox, een eveneens steeds meer opkomende manier van sporten. Daarnaast deed ze ook mee aan verschillende hardloopwedstrijden om zichzelf fit te houden. Ook geeft Schouten nog lezingen aan bedrijven of groepen die naar haar inspirerende verhaal willen luisteren.