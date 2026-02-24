Irene Schouten is inmiddels sinds februari 2024 gestopt, maar ze zit niet stil. Zo is ze nog regelmatig analist bij de NOS en is ze mede-oprichter van het pilatesmerk RFRMR. In die laatste onderneming zet ze nu een nieuwe stap.

Schouten schitterde op de Olympische Winterspelen van 2022 nog als de succesvolste Olympiër van TeamNL met drie gouden medailles. In 2024 besloot ze echter op 31-jarige leeftijd te stoppen, omdat ze niet de droom had om in Milaan ook op de Olympische Spelen te rijden. Schouten wilde andere dingen gaan doen in het leven en tijd doorbrengen met haar zoontje Dirk. Het eenjarige kind kwakkelde aan het begin van zijn leven wat met zijn gezondheid, maar hij maakt het inmiddels goed.

Na haar schaatscarrière richtte Schouten zich op een baan als analist bij de NOS. Daar was ze veel te zien tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan en andere grote schaatsevenementen. Daarnaast heeft ze haar eigen fitnessketen RFRMR opgericht samen met haar zakenpartner Suus Bakker. Het merk richt zich op studio's van de steeds populairder wordende sport pilates. De studio's zitten vooral in West-Friesland en Schouten kwam dinsdag met leuk nieuws over het alsmaar groeiende RFRMR.

Nieuwe vestiging

Binnenkort opent er een nieuwe vestiging van RFRMR in Heemskerk. Dit wordt de zesde vestiging van het pilatesmerk, want eerder vestigden ze zich al in Hoorn, Enkhuizen, Volendam, Hoogkarspel en Wognum. De nieuwe locatie in Heemskerk wordt in het voorjaar geopend en Bakker en Schouten hebben alvast een boodschap voor hun nieuwe klanten daar. "Een nieuwe locatie. Dezelfde energie. Dezelfde signature RFRMR-workouts. Een plek waar je sterker wordt", vertelt het merk op haar Instagram-pagina.

Hyrox

Naast pilates doet Schouten nog andere sporten sinds ze gestopt is met schaatsen. Zo voltooide ze bijvoorbeeld een maand geleden een Hyrox, een eveneens steeds meer opkomende manier van sporten. Daarnaast deed ze ook mee aan verschillende hardloopwedstrijden om zichzelf fit te houden. Ook geeft Schouten nog lezingen aan bedrijven of groepen die naar haar inspirerende verhaal willen luisteren.