Jutta Leerdam is zelf actief op social media, maar ze is ook ondersteunend richting anderen op de socials. Zo ook bij haar schoonzus Nina Agdal. Net als haar schoonmoeder plaatst Leerdam een lieve reactie.

Leerdam is inmiddels verloofd met Jake Paul en daarom dus ook verbonden aan de familie van de Amerikaan. Zijn broer Logan is getrouwd met het model Nina Agdal. Het is algemeen bekend dat Leerdam en Agdal het goed met elkaar kunnen vinden en dat blijkt ook uit de sociale media-activiteit van het stel. Agdal plaatste een foto van zichzelf als model in een bekend magazine en haar schoonzus reageerde daar met hartjesogen onder.

Agdal stond veertien jaar geleden voor het eerst in badkleding op de cover van het magazine Sports Illustrated. Dit jaar mocht ze de voorkant van het magazine weer sieren. Daar was Agdal erg blij mee en ze bedankte de ook de verantwoordelijkheden die haar hielpen. "Dank je wel voor de veilige plek die jullie voor vrouwen hebben gecreëerd. De support en het zelfvertrouwen dat jullie vrouwen geven, is iets waar we allemaal enorm dankbaar voor zijn."

Pam Stepnick

Ook de schoonmoeder van Leerdam is erg trots op de beelden van Agdal. Pam Stepnick staat bekend als een betrokken moeder voor Logan en Jake Paul, maar ook voor haar schoondochters Leerdam en Agdal. Stepnick plaatste dan ook een reactie onder de post. "Dat is de knappe moeder van mijn kleindochter." Hiermee doelt ze op het kind dat Agdal samen met Logan Paul heeft gekregen. Ze deelt ook regelmatig beelden van het dochtertje op haar Instagram.

Agdal doet ook nog altijd veel aan sport, zo is ook te zien via haar Instagram. Onlangs plaatste ze een video van een training American Football die ze in de avond deed. 'Mama's wilde avonden uit zien er tegenwoordig toch iets anders uit', plaatste ze bij de video van haar training.

