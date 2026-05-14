Jake Paul maakte woensdag zijn miljoenen volgers blij met een lange stream. Daarbij had de bokser verschillende gasten uitgenodigd, maar had hij ook een bijzondere uitdaging voor zijn verloofde Jutta Leerdam.

Halverwege de bijna zes uur durende stream breekt Paul het gesprek met drie van zijn vrienden af. "Sorry jongens, ik moet even hallo tegen mijn verloofde zeggen", zegt de bokser tijdens de stream. Vervolgens loopt hij naar Leerdam, die achter de schermen aan het meekijken is met alles wat er in de stream gebeurd. Paul geeft zijn verloofde een kus en zegt dat zij er mooi uitziet, maar vervolgens heeft hij ook een uitdaging voor de schaatsster.

"Kan jij meer kilo bankdrukken dan Derek", vraagt Paul aan Leerdam over een van zijn aanwezige vrienden. De schaatsster is daar niet heel gerust op, omdat ze naar eigen zeggen 'weinig kracht in haar armen heeft'. Toch heeft Paul er wel vertrouwen in en Leerdam is zelfs bereid om het te proberen. Het feit dat ze in de gym van de Amerikaan zijn, zorgt er dan ook voor dat de uitdaging razendsnel kan worden opgezet.

Bankdrukken

Met 45 kilo aan beide zijkanten doet Leerdam een poging tot bankdrukken, waarbij ze natuurlijk eerst haar verlovingsring afdoet en aan Paul geeft. De hele zaal moedigt haar aan, maar Leerdam krijgt de stang niet omhoog. Echter lukte het Derek ook niet om de stang te liften. Paul is in ieder geval trots op zijn vriendin. "Je deed het echt goed", zegt hij vergezeld door een kus aan de schaatsster.

De eerste DM

Ook deelt Paul het verhaal van hoe hij een eerste DM naar Leerdam stuurde en het contact tussen de twee legde. Een van zijn vrienden vertelt de schaatsster dat haar verloofde vroeg wat voor emoji's hij moest sturen. "Het moet perfect zijn, want dit is je toekomstige vrouw waar we het over hebben", vertelt de vriend van de bokser over het eerste contactmoment.

