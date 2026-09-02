Verrassend nieuws over Jutta Leerdam. De olympisch kampioene is een samenwerking aangegaan met een Nederlands managementbureau. De topschaatsster zelf is dolblij met het nieuws en vindt het fijn dat ze door een bedrijf uit eigen land wordt geholpen.

Leerdam gaat samenwerken met SEG, een bekend talentmanagementbureau. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend. De samenwerking is afgelopen dinsdag (1 september) ingegaan. SEG vertegenwoordigt de schaatskampioene exclusief in de Benelux. Het bedrijf gaat de 'commerciële activiteiten' van Leerdam verder ontwikkelen en managen, zo valt te lezen in het persbericht. SEG (Sports Entertainment Group) heeft onder meer Rico Verhoeven, Robin van Persie en verschillende topvoetballers onder zijn hoede.

Jutta Leerdam is blij met samenwerking

Volgens het bedrijf is Leerdam 'een van de bekendste sportpersoonlijkheden van Nederland'. "Door deze samenwerking zullen Leerdam en SEG haar commerciële en creatieve activiteiten naar een hoger niveau tillen." Leerdam reageert in het persbericht zelf ook verguld op de samenwerking. "Voor mij is het belangrijk om in mijn eigen land vertegenwoordigd te zijn door een toonaangevend bureau als SEG. Joost Hofman van SEG zal nauw samenwerken met Nakisa Bidirian om ervoor te zorgen dat we een op Nederland gerichte strategie hebben die volledig aansluit bij mijn internationale ambities Met een combinatie van deze twee teams heb ik er alle vertrouwen in dat ik voor de toekomst de juiste koers vaar."

Leerdam gaat werken met bekende van haar

Ook Joost Hofman, de Talent Manager bij SEG, is blij met de overeenkomst. "Jutta en ik kennen elkaar al een aantal jaar en we hebben altijd een goede vriendschap gehad, vanaf het moment dat ze haar eerste wereldbeker won tot het behalen van olympisch goud. Daarom ben ik er trots op dat we nu ook een professionele samenwerking zijn aangegaan. Jutta is een van de meest invloedrijke vrouwen in de sport en ze heeft een enorme impact op vrouwen over de hele wereld, in het bijzonder op de jongere generatie."

SEG omschrijft de nieuwste aanwinst als 'schaatsster en internationale content creator'. Het is echter nog onduidelijk of Leerdam spoedig terugkeert op het ijs. Na haar succesvolle Olympische Spelen van eerder dit jaar reed ze geen wedstrijd meer. Eind oktober staan de eerste schaatswedstrijden op het programma en het lijkt er niet op dat Leerdam daar haar opwachting maakt.