Jutta Leerdam heeft geweldige prestaties geleverd op het ijs en is bovendien ontzettend populair op sociale media. Ze is een van de succesvolste topsporters van Nederland en deelt nu haar recept. Daarbij speelde haar familie een belangrijke rol.

Het schaatsicoon heeft al talloze medailles gewonnen in haar carrière. In februari won ze zelfs olympisch goud op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan. De beelden van haar geweldige race en haar uitgelopen eyeliner na de ontlading op de finish gingen de hele wereld over.

Naast haar prestaties op het ijs is de 27-jarige Nederlandse namelijk ook een rolmodel voor veel vrouwen. Ze heeft een enorm bereik op sociale media, waar ze haar levensstijl deelt. Naast beelden van trainingen zijn er bijvoorbeeld ook veel extravagante jurken te zien.

'Vrouwelijk en stoer'

"Het meisje waarvan je zei dat ze niet vrouwelijk en stoer kan zijn...", schrijft ze bij een foto in een groene feestelijke jurk, die ze droeg op de bruiloft van haar broer Kjeld. Vervolgens bewijst ze dat dat wel degelijk kan, met behulp van haar oudere zus Merel en haar broer. "Is opgevoed door twee meesters", vervolgt ze bij foto's waarop haar zus die make-up bij haar aanbrengt en met haar broer terwijl ze verkleed zijn als piraat.

Ze laat dus opnieuw zien dat die verschillende eigenschappen prima samen kunnen gaan. Misschien zijn ze zelfs wel het geheim voor haar succes. "Het recept voor een olympische titel met dramatische eyeliner", aldus Leerdam.

Bruiloft

Sinds de Olympische Spelen brengt de schaatskampioene veel tijd door met haar verloofde Jake Paul in de Verenigde Staten. Afgelopen week was ze weer even herenigd met haar broer en zussen. Kjeld ging namelijk trouwen en daar waren zijn zussen Jutta, Merel en Beaudine uiteraard bij.

Schaatscarrière

Het is nog onduidelijk of de schaatsster komend seizoen terugkeert op het ijs. De eerste wedstrijden vinden plaats in oktober en Leerdam heeft in tegenstelling tot haar collega's nog niet op het zomerijs gestaan. Bovendien is haar eigen schaatsteam opgeheven.