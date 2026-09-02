Na een bijzondere week met de bruiloft van haar broer is Jutta Leerdam alweer onderweg naar haar volgende bestemming. De schaatsicoon geniet samen met haar verloofde Jake Paul van een vakantie in Italië en deelt daar volop beelden van.

Schaatsicoon Jutta Leerdam en haar verloofde Jake Paul genieten de afgelopen tijd volop van hun vrije tijd. Ze brengen veel tijd met elkaar door in de Verenigde Staten en Puerto Rico, maar zijn nu samen op vakantie in Italië.

Afgelopen weekend was schaatsicoon Jutta Leerdam nog aanwezig bij de bruiloft van haar broer in Slowakije en nu is ze met haar geliefde Jake Paul op vakantie in Italië. Op verschillende Instagram-verhalen van Paul is te zien hoe de schaatsicoon en haar verloofde genieten van hun verblijf.

Zo is op het eerste verhaal van Paul te zien hoe Leerdam poseert aan de rand van een zwembad, terwijl ze uitkijkt over een indrukwekkend landschap. Daarna is te zien hoe Paul en Leerdam door de straten wandelen, waarbij de bokser een cannoli, de iconische Italiaanse lekkernij, in zijn handen heeft.

Sportieve kant

Op de sociale media van Leerdam is vaak te zien dat ze op reis is of tijd doorbrengt met Paul op zijn landgoed in Georgia. Daarnaast is ze regelmatig in de sportschool te vinden. Ook tijdens de vakantie ontbreekt een sportief moment niet, al gebeurt dat op een iets creatievere manier.

Zo is op een ander verhaal van de Amerikaanse bokser te zien dat Leerdam hem op haar rug draagt en dat terwijl ze hakken aan heeft. Lachend springt hij vervolgens weer van haar rug af. Paul zet er de ludieke tekst bij: "Get a girl who can carry you in heels", vrij vertaald: "Zoek een vrouw die je op hakken kan dragen."

Op het laatste verhaal die Paul deelt is opnieuw het adembenemende uitzicht te zien van de plek waar het koppel verblijft. Het is duidelijk: de twee genieten volop van hun vakantie.

Plek met goede herinneringen

Italië vakantiebestemming is voor Leerdam extra bijzonder. De schaatsicoon bewaart mooie herinneringen aan het land, waar ze in februari olympisch goud en zilver won.