Er kwam dinsdag bijzonder nieuws naar buiten over Ireen Wüst. Het schaatsicoon wordt de chef de mission tijdens de aankomende Olympische Spelen. Kjeld Nuis kent Wüst erg goed en heeft een duidelijke mening over de aanstelling van de zesvoudig olympisch kampioene.

"Heel leuk", vindt Nuis het nieuws omtrent Wüst. Dat vertelde de man die drie keer goud won op de Spelen in Vandaag Inside Oranje. "Ik denk dat ze het goed gaat doen", gelooft Nuis.

Wüst volgt duo op

Wüst wordt de opvolger van Pieter van den Hoogenband, die de taak tijdens de Zomerspelen vervulde, en van Carl Verheijen. Laatstgenoemde was chef de mission tijdens de Winterspelen. Voor Wüst zijn de Spelen van 2028 in Los Angeles de eerste Spelen, daarna volgen als alles goed bevalt de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.

Nuis is vol lof over Wüst. Ze kennen elkaar goed en waren een tijdlang ploeggenoten bij Team Reggeborgh. "Ze heeft pas net afscheid genomen van de sport, dus ze staat nog heel dicht op de sporters", denkt Nuis. En hij vermoedt dat dat precies is wat NOC*NSF zoekt in de opvolgers van Van den Hoogenband en Verheijen.

Nuis verwacht veel van Wüst, die momenteel al een rol speelt in de mentale begeleiding van sporters. "Dat kan ze supergoed", vindt Nuis. "Ze heeft alles meegemaakt. Lange carrière, tot het einde goed geweest. Pieken en dalen gehad. Als je bij iemand terecht kan, kan je er met Ireen over praten."

Het is niet het enige positieve geluid dat te horen is over de aanstelling van Wüst. Marianne Timmer laat aan Sportnieuws.nl weten dat ze het wel ziet zitten in het sporticoon. "Het is hartstikke mooi dat één van de grootste sportvrouwen deze rol mag vervullen dus ik denk dat dat voor de sport heel goed is."

“Het is echt een winnaar en ze heeft veel meegemaakt, dus ze zal zich vast staande weten te houden. We hebben een mooie vrouwelijke ambassadeur", stelt de drievoudig olympisch kampioen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover