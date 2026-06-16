Het schaatsseizoen is nog ver weg, maar Kjeld Nuis was weer even in de spotlights. De topschaatser schoof aan bij het programma Vandaag Inside Oranje. Daar kreeg hij meteen een vraag over zijn vriendin Joy Beune en reageerde hij op nieuws over Rintje Ritsma.

Nuis is geen onbekende bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. In februari was hij net na de Winterspelen samen met Beune te gast. Zij liet dit keer verstek gaan, zo werd duidelijk toen Nuis werd gevraagd naar de absentie van Beune. "Het was laat nu. De vervroegde uitzending is voor haar al laat", vertelt Nuis aan het begin van de uitzending.

Opmerkelijk fragment met Joy Beune

Vier maanden geleden gebeurde er iets opmerkelijks. Beune kreeg toen een vraag over schaatsbondscoach Rintje Ritsma en dat leverde een ietwat ongemakkelijk fragment op. Beune vertelde dat Ritsma zijn best heus wel deed, maar die opmerkelijk zorgde voor hilariteit aan tafel. Bij Vandaag Inside trokken ze de conclusie dat Ritsma zijn best deed, maar er stiekem niet zo veel van kon.

Rintje Ritsma kan grap hebben

Nuis liet dat fragment aan Ritsma zien en gelukkig kan de veelbesproken bondscoach er de lol wel van inzien. "Hij vindt dat wel leuk. Rintje heeft een dikke huid, die kan daar wel tegen", beweert de drievoudig olympisch kampioen.

Ritsma kreeg een hoop kritiek rondom de Spelen, maar blijft nog jarenlang bondscoach van de Nederlandse schaatsers. De Beer van Lemmer blijft tot en met de Spelen van 2030 in dienst van de KNSB. Nuis spreekt over 'wisselende geluiden' omtrent het contractnieuws van Ritsma. "Ik vind vier jaar best lang", is hij eerlijk.

Vier jaar is lang

Nuis had eerst met een jaartje extra voor Ritsma begonnen. "Op sommige onderdelen hebben we het goed gedaan, op sommige onderdelen niet. Ik vind het lang, vier jaar." Derksen heeft daar wel een gevatte opmerking op. "Weet je wat ik lang vind? 28 jaar werken met Wilfred Genee." Dat vindt de presentator ook geheel wederzijds.

Uiteindelijk kan Nuis nog wel wat kwijt over de zware taak voor Ritsma, die op de Spelen als bondscoach drie medailles won. Op de mass start wonnen Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud goud, op de ploegenachtervolging was er zilver bij de vrouwen. Toch was er enorm veel kritiek. "Hij is wel het pispaaltje. Als het niet goed gaat en mensen lopen te zeiken... Dan moet Rintje voor de camera komen en de klappen vangen."

Opvolger van Rintje Ritsma?

De kans is aanwezig dat Ritsma na 2030 stopt. Ziet Nuis het zitten om hem op te volgen? "Oh jawel hoor. Ik kan wel incasseren. Misschien luisteren die jongens naar mij. Wie weet, maar nog een paar jaar niet."

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