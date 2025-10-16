Het schaatsseizoen staat op het punt van beginnen en het belooft het belangrijkste jaar in tijden te worden voor de Nederlandse topschaatsers. In februari staan immers de Olympische Winterspelen in Milaan op het programma. Schaatsbondscoach Rintje Ritsma kijkt reikhalzend uit naar het toernooi in Italië en doet in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud een veelbelovende voorspelling.

Schaatsicoon Marianne Timmer wil namelijk weten hoeveel plakken en hoeveel gouden medailles de Nederlandse schaatsers gaan bemachtigen. De bondscoach verwacht weer een aantal prachtige sportmomenten voor Nederland. “Individueel gaan we zeker wel een aantal keer goud pakken”, stelt hij.

Met toppers als Femke Kok, Jenning de Boo, Jutta Leerdam, Joep Wennemars, Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong in de gelederen zal er sowieso genoeg te juichen vallen. Hoe vaak precies, dat vindt Ritsma lastig. “Het is gewoon heel moeilijk om altijd een inschatting te maken. Wat denk jij?”

Dit verwacht Marianne Timmer

Timmer heeft, zonder een exact aantal te noemen, er ook alle vertrouwen in: “We hebben serieus een leuke generatie die authentiek is. De dichtheid qua kwaliteit zit dicht bij elkaar. We hebben echt serieus goede schaatsers die kansen maken. Ik denk dat we wel een Hollands podium hebben.”

Twee keer goud op teamonderdelen

Ritsma durft voor de teamonderdelen massastart én ploegenachtervolging wel een target te noemen. Daar is hij als bondscoach immers zelf verantwoordelijk voor. “Daar moet minimaal twee goud bij zitten.” Dat ziet Timmer wel zitten. “Deal!”

Het duurt nog even voordat we weten of Ritsma’s woorden waarheid blijken. De Spelen van Milaan vinden in februari 2026 plaats. Op de vorige Spelen haalde Nederland, vanzelfsprekend, de meeste plakken binnen op de schaatsonderdelen. In 2022 in Beijing was er liefst zes keer schaatsgoud. Ook was er viermaal zilver en twee keer brons. In 2018 ging het nog een stukje beter. Toen won Nederland bij het schaatsen zeven gouden plakken, vier zilveren medailles en vijf bronzen.

Record stamt uit 2014

De succesvolste Spelen waren echter die van Sochi in 2014. Toen greep Nederland in Rusland maar liefst 23 schaatsmedailles: acht keer goud, zeven keer zilver en achtmaal brons.

Dromen van Goud met Rintje Ritsma

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud gaat schaatsicoon Marianne Timmer in gesprek met grootheden uit de schaatswereld. Met schaatsers, coaches en andere prominenten werkt ze toe naar de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. In deze aflevering Rintje Ritsma te gast. Hij won zes olympische medailles, werd meermaals wereldkampioen, veranderde het schaatsland door een ingrijpende keuze én is nu bondscoach bij de KNSB. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.