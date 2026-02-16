Rintje Ritsma is meer dan alleen een bejubelde ex-topschaatser. De inmiddels 55-jarige werd een boegbeeld voor velen, ook vanwege een revolutionaire ontwikkeling die het schaatsen voorgoed veranderde. Inmiddels heeft hij, nadat er op privégebied het nodige gebeurde, de ondankbare taak om bondscoach te zijn van TeamNL op de teamonderdelen. Op de Olympische Spelen moet hij zijn keuzes op vooral de ploegenachtervolging constant verdedigen.

De erelijst van Ritsma lijkt wel eindeloos. Zes olympische medailles, vier keer wereldkampioen allround en twee keer goud op de WK afstanden. Een prijzenkast om u tegen te zeggen. Ritsma was een inspiratie voor vele schaatsers. En wat veel mensen niet weten, is dat veel schaatsers dankzij De Beer van Lemmer hun boterhammen verdienen.

Ritsma veranderde de schaatswereld namelijk voorgoed in 1995. Toen begon hij een Nederlandse commerciële schaatsploeg. Het bleek een ware revolutie waar de schaatsbond KNSB, waar alle andere schaatsers tot dan toe een contract hadden, niet blij mee was. Er kwamen rechtszaken, maar nadat Ritsma in 1996 de EK en WK allround won en mede daardoor ook goed geld verdiende, waren veel collega's overtuigd.

Tegenwoordig weten we niet beter dan dat ploegen als Team Essent, Team Reggeborgh, AH Zaanlander en IKO-X2O bestaan, maar de grondlegger daarvan is dus Ritsma.

Boos tijdens interview

In 2009 vond Ritsma het mooi geweest. De echt grote successen bleven al een paar jaar oud, al pakte hij met de ploegenachtervolging nog brons op de Spelen van Turijn (2006). Critici vonden eerder die eeuw al dat Ritsma had moeten stoppen. Dat leverde in 2004 bijzonder boeiende televisie op, toen Ritsma de vragen over het einde van zijn loopbaan zat was in gesprek met de NOS. "Dat domme gelul van 'hij moet stoppen...' Ik ben degene die bepaalt wanneer ik stop en dat is het laatste wat ik er over heb gezegd." Het stoppen volgde dus pas vijf jaar later.

Nieuwe avonturen

Het werd de jaren daarna tijd voor andere dingen. Ritsma racete - met een sleutelbeenbreuk tot gevolg - op het circuit van Assen, debuteerde bijvoorbeeld in de Dakar Rally en maakte zelfs zijn opwachting in het programma The Masked Singer. Op dat laatste keek hij met een ietwat dubbel gevoel terug.

Tussen al die uitdagingen door was er ook prachtig privénieuws voor Ritsma. Hij werd in 2016 vader van een dochtertje, Kiki. Zij is inmiddels ook verzot op een van de passies van zijn vader: windsurfen. "Die is ook altijd op het water, met een bootje of op een SUP aan het klooien", zo vertelde Ritsma in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Ritsma uit elkaar met geliefde

Ritsma was in die periode getrouwd met zijn toenmalige geliefde Youandi. Zij trouwden in 2008, maar maakten in het najaar van 2021 bekend uit elkaar te gaan. "Youandi en ik gaan uit elkaar", schreef Ritsma destijds. "We hebben geen ruzie, maar gaan beide onze eigen weg. Voor sommige is het een verrassing, voor anderen niet."

Pittige taak als bondscoach

De Beer van Lemmer begon enkele jaren geleden aan een nieuwe schaatsuitdaging. In oktober 2022 werd duidelijk dat de voormalig topschaatser bondscoach werd van de teamonderdelen: de ploegenachtervolging, mass start en de teamsprint. Dat leverde door meerdere wereldtitels grote successen en de nodige complimenten op, maar ook een hoop gedoe en vervelende publiciteit.

Zo haalde Marcel Bosker al eens openlijk uit naar de bondscoach en was er ook een hoop te doen om uitspraken van Ritsma zelf. Nadat Joy Beune haar transponder niet omdeed en ze eerder al een fout had gemaakt die diskwalificatie opleverde, zei Ritsma dat er 'een oppas' op Beune moest worden gezet.

Ook op Winterspelen 2026 gedoe

De Winterspelen in Milaan 2026 waren nog niet begonnen of Ritsma had het alweer verpest in Nederland. Hij wilde Marcel Bosker bij de ploegenachtervolging hebben en dat ging ten koste van Tim Prins, die zich op het OKT had gekwalificeerd voor de 1500 meter. Met Bosker, Chris Huizinga en nieuwkomer Stijn van de Bunt werd ternauwernood de halve finale bereikt. Met de in genade aangenomen Jorrit Bergsma als reserve is de hoop gevestigd op brons. Goud en zilver lijkt een utopie op het veelbesproken onderdeel, waar de mannen nog altijd pas één keer de beste waren.

Luister hier de podcast met Rintje Ritsma

Ritsma zelf schoof vorig jaar aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daar ging hij in op zijn grootste passies, zijn band met 'zijn' plaatsje Lemmer en spreekt hij over de Olympische Spelen. Check hier de volledige aflevering van de podcast.