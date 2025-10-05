Femke Kok zorgde zaterdag in Thialf voor open monden door op de 1500 meter een baanrecord te rijden. Dat ze daarmee Antoinette Rijpma-de Jong uit de boeken reed, was al bijzonder — maar dat ze dat deed op een afstand die ze zelden rijdt, maakte het nóg indrukwekkender. En dat bleef ook bij oud-schaatskampioene Marianne Timmer niet onopgemerkt.

De wereldkampioene op de 500 meter klokte 1.52,69, een tijd die in Heerenveen nog nooit was vertoond. Alleen Joy Beune was de afgelopen jaren buiten hooglandbanen als Salt Lake City en Calgary sneller. Het zegt veel over de vorm van Kok, die zich dit seizoen vooral richt op de kortere afstanden. Haar reactie sprak boekdelen: "WTF", schreef ze op Instagram.

'Wie durft, is tot alles in staat'

Ook oud-schaatskampioene Timmer keek vol bewondering mee. In haar rubriek Kleine beetjes op zondag prees ze Kok om haar mentale kracht. "Wie de 500 meter beheerst, kan records rijden op de 1500. Wie de 1000 én de 1500 aankan, is mentaal zó sterk dat het niet alleen fysiek klopt, maar ook mentaal."

Timmer zag in Koks optreden de bevestiging van wat ze al langer dacht. "Ik heb het altijd al gezegd: Femke is levensgevaarlijk op de 1000 meter. Als ze het durft, als ze écht durft… dan is ze tot alles in staat", voorziet ze. Volgens de drievoudig olympisch kampioene laat Kok zien wat topsporters onderscheidt: niet alleen techniek of kracht, maar de mindset om vrij te schaatsen zonder druk.

'Huh, wat zeggen zij nou?'

Kok zelf kon haar prestatie amper bevatten. "Dat het zo goed was, dat had ik nooit kunnen verwachten eigenlijk", vertelde ze bij de NOS. "Toen ik over de finish kwam, riepen mensen: ‘Je hebt een baanrecord!’ En ik dacht: huh, wat zeggen zij nou? Want ik was er oprecht niet mee bezig."

Timmer looft mentale kracht

Hoewel Kok zich dit seizoen vooral richt op de sprintafstanden, kwam haar succes op de 1500 meter als een complete verrassing. "Ja, nou ja, op zich wel natuurlijk, heel leuk", glimlachte Kok. "Maar dit had ik niet verwacht. Mijn focus ligt echt op de 500 en het 1000. Dus ja, dit komt wel als een verrassing."

Voor Timmer is dat precies de magie van topsport. "Daarom is topsport zo’n krachtig voorbeeld", schreef ze. "Niet omdat je alles kunt verklaren met wetenschap of theorie, maar omdat het laat zien: toppers denken anders." Volgens haar zit de ware kracht van kampioenen in hun manier van denken. In het durven vertrouwen op gevoel, juist wanneer niemand dat verwacht.

Olympische Winterspelen

Met de Olympische Winterspelen van Milaan over iets meer dan een jaar in zicht lijkt Kok zich in één klap kandidaat te hebben gereden voor drie afstanden: 500, 1000 én 1500 meter. Eerst wacht echter het Olympisch Kwalificatietoernooi in Thialf, van 26 tot en met 30 december. Daar moet ze haar startbewijzen nog verdienen. Of ze alle drie de afstanden kan combineren, is de grote vraag — maar met deze vorm durft niemand het nog uit te sluiten.