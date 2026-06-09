Het is bijna zomer en de temperaturen tikten recent al ruim dertig graden aan, maar er is ook genoeg schaatsnieuws te melden. Voormalig topschaatser Rintje Ritsma maakte vorige week namelijk groot nieuws bekend. 'De Beer van Lemmer' gaat nog jaren door als bondscoach van Nederland. Dat is een klus die gepaard gaat met de nodige kritiek en dus zijn twee olympische iconen blij dat Ritsma de taak op zich neemt.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As behandelen in hun podcast voor Sportnieuws.nl het contractnieuws van Ritsma. Op de stelling 'het aanblijven van Rintje Ritsma als bondscoach is een garantie voor chaos' reageert Van As meteen met een overtuigend 'oneens'. "Dat vind ik heel overdreven", voegt ze er meteen aan toe.

Goud en gedoe op Winterspelen

Ritsma is als bondscoach bij de Nederlandse schaatsbond verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, massastart en de team sprint. De eerste twee onderdelen zijn olympisch. Op de Spelen werd op de massastart goud gewonnen door Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, maar er was ook veel kritiek. Zeker de ploegenachtervolging bij de mannen werd met een vierde plek en een hoop discussie een deceptie. "Heel veel ruis, reuring, veel gedoe over de aanwijsplek met Marcel Bosker, veel gedoe over het feit dat hij eigenlijk maar een keer heeft meegedaan. Vervolgens werd Bergsma aangewezen en deed Bosker niet meer mee", somt Van As op.

Desondanks tekent Ritsma voor jaren bij als bondscoach. Hij liet ook weten dat er weinig andere liefhebbers met interesse in de baan waren. "Hij doet het wel gewoon weer", ziet ook Hoog. Van As is het daar mee eens en denkt dat Ritsma het vertrouwen gewoon moet krijgen om nog beter te worden. "Hij heeft ervaring opgedaan, weet hoe sommige dingen anders kunnen. Geef die jongen nog een kans en over vier jaar gaan we kijken waar we staan."

Blij met Rintje Ritsma

Het is volgens de olympisch kampioenen Hoog en Van As ook geen makkelijke taak. "Laten we gewoon blij zijn dat iemand het wil doen", vertelt Hoog. "Hij heeft geleerd. En hij gaf ook aan: er is zoveel kritiek tijdens de Spelen. De pers zit er bovenop, die zijn ook niet altijd positief. Ik kan veel parkeren maar kan niet op alles reageren. Dat is een beetje frustrerend. Nou, dat begrijp ik ook wel. Alleen maar respect dat hij doorgaat en er vier jaar aan vastplakt."

Daarmee sluiten Hoog en Van As zich aan bij de mening van Marianne Timmer. De drievoudig olympisch kampioene was in gesprek met Sportnieuws.nl duidelijk blij met het contractnieuws van Ritsma. "Ik was op de Spelen een van de weinigen die positief over hem was", weet ze nog. Timmer denkt dat Ritsma de komende jaren voor nieuwe successen kan zorgen. "Hij heeft wel voor hetere vuren gestaan en vaker met het bijltje gehakt. Dus ik vind het wel sterk. Het is absoluut een sportman die met moeilijke momenten kan omgaan."

Hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In hun podcast deze week natuurlijk aandacht voor de Nederlandse voetballers in voorbereiding op het WK, de aanstaande rentree van Serena Williams en het aanblijven van schaatsbondscoach Rintje Ritsma. En de woede bij de Oranje Leeuwinnen over de nieuwe spelregel, is die terecht? Of zouden ze eens goed in de spiegel moeten kijken? Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

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