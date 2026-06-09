Gerard Joling staat natuurlijk bekend als een flapuit pur sang en vergat ook op maandag zijn mond te houden. De zanger stond de Radio 538-ochtendshow te woord en gaf onverwachts een geheim prijs rond schaatskampioene Jutta Leerdam.

Jutta Leerdam is sinds vorige week weer in Nederland, nadat de topschaatsster wekenlang vertoefde bij verloofde Jake Paul in de Verenigde Staten. Bij terugkomst sprak ze af met haar goede vriendinnen en deelde ze vertederende beelden samen met haar oma. Inmiddels blijkt dat de olympisch kampioene alweer in het buitenland zit. Het was opmerkelijk genoeg Gerard Joling die dat naar buiten bracht.

Geheim verklapt

In gesprek met de Radio 538 Ochtendshow sprak Joling vanaf vliegveld Schiphol. De reden waarom verklapte hij al snel. "Ik vlieg zo met Jutta Leerdam naar Milaan voor het programma Casa di Beau", begon de bekende zanger, die eigenlijk zijn mond voorbij sprak. "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik heb het al gezegd."

In het programma ontvangt presentator Beau van Erven Dorens twee bekende gasten uit verschillende vakgebieden. Dat doet hij in een luxe villa in Italië. Voor het nieuwe seizoen vormen Joling en Leerdam dus één van de duo's. Overigens hoopt de 66-jarige zanger dat er nog iemand meegaat.

Extra gast?

"Eigenlijk kwam het nu niet uit, maar Jutta kan ik natuurlijk niet weigeren. Ik vind haar ontzettend leuk en aardig", vervolgt de zanger uit Alkmaar, die hoopt dat ook vriend Jake Paul afreist naar de Italiaanse zon. "Daar heb ik niets over gehoord, maar ik heb het wel gevraagd. Daar is nog niet op gereageerd."

Leerdam en Joling zullen enkele dagen in Italië verblijven, waar zowel diepte-interviews als activiteiten op de planning staan. Ook gaan de twee - uiteraard - samen sporten. "Ik weet niet op welke manier, maar we gaan het doen. Verder ga ik ook lekker uitslapen, een beetje zwemmen en varen."

De opnames van het nieuwe seizoen van Casa di Beau vinden momenteel dus plaats. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen op de zender RTL4 te zien is.

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