Hij kreeg tijdens de Olympische Winterspelen veel kritiek, maar schaatsicoon Rintje Ritsma blijft gewoon aan als bondscoach bij de KNSB. 'De Beer van Lemmer' is tot zeker de Spelen van 2030 verantwoordelijk voor onder meer de ploegenachtervolging en dat nieuws stemt schaatsicoon Marianne Timmer blij.

De drievoudig olympisch kampioene vindt Ritsma namelijk een uitstekende bondscoach voor het Nederlandse schaatsen, zo laat ze weten aan Sportnieuws.nl. Dat de KNSB door gaat met de ex-topschaatser is volgens haar 'een goeie zet'.

Tijdens de afgelopen Winterspelen was Ritsma een veelbesproken lid van de schaatsenclave in Milaan. Als bondscoach is hij verantwoordelijk voor de teamsprint (niet-olympisch), ploegenachtervolging en de mass start. Op dat laatste onderdeel won Nederland op de Spelen met Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud tweemaal goud. Op de team pursuit was er zilver bij de vrouwen en liepen de mannen nipt het brons mis. Mede door die medailles behaalde TeamNL een historische derde plaats op de medaillespiegel.

Timmer ziet in de meervoudig wereldkampioen een geschikte bondscoach. "Ik was op de Spelen een van de weinigen die positief over hem was. Het is geen makkelijke rol, omdat hij moet werken met een samengesteld schaatsgezin. De schaatsers hebben op die onderdelen allemaal andere achtergronden, met ploegen die allemaal een andere koers willen varen."

Ritsma had bij de ploegenachtervolging liever gehad dat schaatsers op dat onderdeel vaker samen trainden, maar omdat er veel verschillende ploegen bij betrokken waren, lukte dit maar nauwelijks. Daarnaast koos de KNSB er vlak voor de Spelen voor om Tim Prins thuis te laten en Marcel Bosker een aanwijsplek te geven omdat hij nodig was voor de ploegenachtervolging. Een beslissing die voor de nodige ophef zorgde. Ritsma gebruikte Bosker op de ploegenachtervolging vervolgens slechts één keer tijdens de Spelen van Milaan. Toen Bosker zag dat hij voor de strijd om het brons niet nodig was, verdween hij vervolgens uit het stadion.

Timmer was op de Spelen aanwezig als verslaggever namens Sportnieuws.nl en zag van dichtbij dat de turbulente periode ook impact had op Ritsma. "Hij zag er best gestrest uit. Het waren ook geen makkelijke situaties." Desalniettemin verwacht Timmer dat de Nederlandse schaatsers onder Ritsma ook de komende jaren successen kunnen boeken. "Hij heeft wel voor hetere vuren gestaan en vaker met het bijltje gehakt. Dus ik vind het wel sterk. Het is absoluut een sportman die met moeilijke momenten kan omgaan."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover