En weer heeft een voormalig schaatskampioen besloten om er een punt achter te zetten. Voormalig wereldkampioene Brooklyn McDougall (27) uit Canada heeft ondanks recente successen besloten om andere ambities na te jagen.

Na een seizoen waarin de Olympische Winterspelen plaatsvinden zijn er altijd bovengemiddeld veel afzwaaiende schaatsers. De olympische missie is wel of niet gelukt, maar na afloop van dat traject blijkt er geen gas en motivatie meer in de tank te zijn om nogmaals vier jaar door te gaan. Niet dat het een eenvoudige afweging is. Daarop focust voormalig wereldkampioene teamsprint McDougall zich in haar afscheidsbericht.

Bedankt, schaatsen

Op Instagram schrijft ze: "Bedankt, schaatsen. Na 12 jaar heb ik besloten mijn schaatsen aan de wilgen te hangen. Mijn pogingen om dit bericht te schrijven waren zeer zwaar. Ik weet echt niet hoe ik het in woorden moet vatten om mijn dankbaarheid te tonen voor deze reis, voor de kansen die ik kreeg, voor de mensen die ik heb ontmoet. Bedankt aan iedereen die in mij geloofde, die offers bracht voor mijn droom, die me steunde gedurende mijn dieptepunten en hoogtepunten."

"Deze sport heeft me meer gegeven dat ik ooit kon dromen. Het heeft me gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Het is niet makkelijk om afscheid te nemen van de sport. Maar ik ben zo trots op alles wat dit hoofdstuk me heeft gebracht. Nu kijk ik uit naar nieuwe zaken."

Goud

Bij de WK afstanden 2023 maakte ze deel uit van het gouden Canadese trio op het onderdeel teamsprint. Twee jaar later was Nederland de kampioen en werd Canada inclusief McDougall tweede. Bij de Winterspelen eerder dit jaar kwam ze niet in actie.

Schilderen

Een van haar bezigheden is schilderen. Bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs werd ze uitgenodigd om enkele doeken te vertonen. McDougall had portretten gemaakt van de eerste drie vrouwelijke olympisch kampioenen bij de Spelen van 1900, ook in Parijs.