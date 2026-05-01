Na het olympisch seizoen evalueren diverse schaatsers of ze het nog kunnen en willen opbrengen om vier jaar door te gaan richting een nieuwe editie van het sportieve mega-evenement. En dat proces leidt soms tot de conclusie dat het genoeg is geweest. Yves Vergeer (25) maakte die beslissing deze week bekend.

De in Warmond geboren en in Noordwijk aan Zee opgegroeide Vergeer begon zijn profloopbaan bij marathonteam Okay Fashion & Jeans. Daarna kwam hij voor twee jaar terecht bij Team IKO X20 Badkamers, dat meer op het langebaanschaatsenis gericht en onder meer voormalig wereldkampioene allround Joy Beune herbergt.

Hij is de zoon van Pascal Vergeer, oud-wielrenner, marathonschaatser en ploegleider van marathonploeg SOS-Kinderdorpen.

NK allround

Bij de WK junioren haalde Vergeer in 2020 een zilveren medaille op de 5000 meter, ook deed hij viermaal mee aan de NK allround, met plek 9 in 2021 als beste resultaat. Hij was eerder dit jaar nog present bij het allroundtoernooi in Thialf, waar hij prima begon met plek 7 op de 500 meter. Na drie afstanden plaatste hij zich niet voor de afsluitende 10.000 meter; in het eindklassement werd hij 11e.

De schaatsen gaan uit

Op LinkedIn schrijft hij: "De schaatsen gaan uit. Sinds mijn 6e is schaatsen een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Het begon op de sloot in Warmond en groeide door tot topsport in Heerenveen. Na jaren van het beste uit mijzelf proberen te halen kies ik er nu voor om het avontuur te beëindigen. Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan mijn route richting de top van Nederland. In het bijzonder mijn familie, vrienden, alle staff en sponsoren, maar daarnaast ook iedereen tegen wie ik heb mogen rijden. Op naar nieuwe avonturen!"

Nieuwe loopbaan

Hij legt uit dat hij zich nu richt op ambities op een ander vlak. "Het schaatsen heeft voor mij altijd de hoogste prioriteit gehad, maar ik wilde ook maatschappelijk blijven ontwikkelen. Naast het schaatsen heb ik daarom de studie bedrijfskunde gevolgd op de NHL Stenden in Leeuwarden. Na meer dan 10 jaar topsport te hebben beoefend heb ik mijn schaatsen aan de wilgen gehangen. Tegenwoordig zet ik mijn kennis van de sport en de studie in bij mijn werk als kwaliteitsmanager langebaan en operationeel adviseur bij Skate-Tec."