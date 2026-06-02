Irene Schouten mag dan al even gestopt zijn als topschaatsster, dat betekent niet dat haar honger naar prijzen gestild is. De meervoudig olympisch kampioene is tegenwoordig onderneemster en maakt kans op een prestigieuze award.

In 2024 stopte Schouten vrij abrupt, al was bij haar al bekend dat ze met pensioen zou gaan. De specialiste op de lange afstanden en massa start hoopte moeder te worden. Later dat jaar zou ze bevallen van zoontje Dirk. Schouten dacht aan een comeback als marathonschaatsster, maar de gezondheid van haar kind liet dat niet toe.

Bij hem werd een uiterst zeldzame genetische mutatie ontdekt die leidt tot ontwikkelingsproblemen en zware epilepsie. Ondanks dat maakt Dirk vooruitgang. "Daar worden we als gezin heel blij van", zei Schouten in een interview met Linda Mini. Hoewel de de plannen voor een eigen marathonploeg in de ijskast moesten, ondernam de West-Friese wel wat anders.

Irene Schouten maakt kans op eervolle prijs

Samen met Susan Bakker startte ze RFRMR, een onderneming die Reformer Pilates combineert met fitness. Het duo is bijzonder succesvol en heeft al meerdere ondernemingen geopend in het noorden van Nederland. Nu maakt RFRMR kans op de Van der Valk Publieksprijs. Dat delen Schouten en Bakker via Instagram.

"Mijn ouders hadden een eigen bedrijf en zeiden altijd: 'Als je iets wil, moet je daarvoor werken'. Ik wil de klapschaatsen, want dat hadden mijn concurrenten ook", omschrijft Schouten in de video. Daarom ging ze tulpen koppen of bollen pellen. Eén keer regende het zo hard dat Schouten botste met haar vader. De voormalig schaatsster wilde naar huis, maar ze moest het land afmaken. "Die mentaliteit heb ik echt wel meegenomen naar mijn topsportcarrière", stelt de drievoudig olympisch kampioene.

Nu ze haar eigen bedrijf heeft, gebruikt ze nog altijd de lessen van haar vader. "En hoe leuk is het om de West-Friese mentaliteit te bekronen met de West-Friese Ondernemersprijs", besluit ze.

Schaatsanalist

Helemaal verdween Schouten niet uit de schaatswereld. Tegenwoordig is ze analiste bij de NOS. In die rol ging ze in februari ook mee naar Milaan voor de Olympische Winterspelen.

