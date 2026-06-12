Jutta Leerdam is momenteel samen met zanger Gerard Joling te gast bij Beau van Erven Dorens voor het programma 'Casa di Beau'. Volgens Joling heeft hij het bijzonder gezellig met het Nederlandse schaatsicoon. "We hebben bizarre dingen gedaan", beweert hij.

Deze week werd bekend dat Leerdam meedoet aan het programma van presentator Beau van Erven Dorens. Zanger Gerard Joling praatte zijn mond voorbij op de radio. Een dag later leverde hij ook het bewijs door een foto van zichzelf met de Nederlandse topschaatsster te delen op Instagram.

Leerdam en Joling verblijven in een kapel aan een meer ergens in Italië. "Het is echt fantastisch, genieten. Heerlijk weer. We hebben bizarre dingen gedaan", vertelt Joling aan Shownieuws. "We hebben vanmiddag in het bubbelbad gezeten. Het is zo'n sportief mens en het is zo'n vakvrouw. Ik ben echt dol op haar. Ik was al verliefd op haar, maar nu ben ik echt heel erg verliefd op haar."

Jutta Leerdam in tranen tijdens opnames

In Casa di Beau vertellen gasten, vaak in duo's, aangrijpende privéverhalen. Dat zal in het geval van Leerdam en Joling niet anders zijn. Volgens de zanger liepen de emoties hoog op bij hemzelf, de topschaatsster en presentator Beau van Erven Dorens. "De tranen kwamen vooral door de spanning en niet zozeer door emotionele dingen", legt hij uit.

Wat er precies is besproken, blijft nog even geheim. "Daar kan ik niks over zeggen", zegt hij eerlijk. Volgens Joling is er meer dan genoeg reden om naar het programma te kijken. "Als mensen dit straks op televisie zien, worden ze echt ongekend blij", verzekert hij.

Twijfels over toekomst

Rondom de toekomst van Jutta Leerdam bestaan nog altijd twijfels. De Nederlandse topschaatsster vertelde tijdens de Spelen in Milaan dat ze nog niet weet of ze volgend seizoen doorgaat. "Deze zomer wil ik kijken hoe ik me voel, dan zie ik het wel. Ik heb nu een supercomplete carrière, dat is één ding dat zeker is. Ik had nog geen olympische titel en nu heb ik die wel", zei ze onder meer. Wel hield Leerdam de deur op een kier.

De afgelopen periode verbleef ze bij haar verloofde Jake Paul in de Verenigde Staten en Puerto Rico. Daar hield ze zich vooral bezig met allerlei avonturen buiten het schaatsen, terwijl de andere toppers in Nederland langzaam begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wel bleef Leerdam fit door veel tijd in de sportschool door te brengen.

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