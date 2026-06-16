Kjeld Nuis en Joy Beune zijn al geruime tijd gelukkig met elkaar. De topschaatsers delen lief en leed en laten ook geregeld hun volgers meegenieten. Dinsdag stalen ze de show met een aantal verliefde vakantiekiekjes. Al leidt het bij hun collega's voornamelijk tot hilariteit en verwarring.

Zowel Kjeld Nuis als Joy Beune zijn alweer volle bak bezig met de voorbereiding op het nieuwe schaatsjaar. Voor Nuis wordt het mogelijk zijn laatste seizoen, terwijl zijn vriendin hoopt om zich nog meer te verbeteren op de sprintonderdelen.

Fotoshoot

Na de Olympische Spelen in Milaan, waar ze allebei een medaille pakten, trokken ze samen op diverse vakanties. Zo gingen ze skiën in de Franse Alpen en trokken ze daarnaast meermaals, ook met Nuis' zoontje Jax naar de zon. Op een van hun tripjes besloten de topschaatsers om een bijzondere fotoshoot te houden.

Op Instagram delen beide schaatsers een reeks lieve foto's die zijn geschoten tijdens het tripje naar Gran Canaria. Met de magische wolken en bergtoppen op de achtergrond zorgt het voor magische beelden. "Voorbij de wolken", schrijft Beune bij de post, verwijzend naar hun onvoorwaardelijke liefde. "Aan de top van de wereld schat", laat Nuis achter. "Voor altijd van jou", reageert zijn vriendin daar weer op.

Hilariteit bij collega's

Het zijn typische vakantiefoto's voor een stelletje en het leidt dan ook tot hilarische reacties van hun schaatscollega's. Mats Siemons van Team Reggeborgh denkt zelfs dat het foto's van een huwelijksaanzoek betreft. Daar wil Nuis echter niks van weten. "Kappen nou Mats", vertelt hij zijn teamgenoot. Een fan roept in de reacties zelfs op tot een inzamelingsactie, zodat Nuis eindelijk eens een ring kan kopen.

Pien Hersman, ploeggenoot van Beune bij Team IKO X20 Badkamers, noemt het stel zelfs 'papa en mama', net als schaatskampioen Jenning de Boo. Veel andere volgers smullen in elk geval van de prachtige plaatjes. Mocht Nuis uiteindelijk ooit een keer op zijn knieën gaan, hebben de twee in elk geval al de ideale foto's voor de aankondiging van de bruiloft.

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