Topschaatser Kjeld Nuis is alweer volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na trainingskampen en vakanties werd hij zondag flink verwend met een peperduur cadeau.

Nuis is de afgelopen weken druk bezig met de voorbereiding op het komende schaatsjaar. Onlangs was hij met Team Reggeborgh nog op trainingskamp in Mallorca. Verder vertoefde hij na de Winterspelen op verschillende vakanties met vriendin Joy Beune en zoontje Jax. De komende tijd is hij mogelijk nog sneller door een peperduur cadeau dat hij op zondag ontving.

Duur cadeau

Als schaatser behaalde de 37-jarige Nuis ooit al eens een wereldrecord door 103 kilometer per uur te halen. Dat is echter niks bij de topsnelheid van zijn nieuwste speeltje. Op Instagram deelde de geboren Leidenaar een video van de gloednieuwe auto die hij kreeg. De rit tussen huis en training wordt dit jaar nog sneller.

Nuis bouwt de spanning in de video goed op. Eerst zien fans onder een doek gehuld de contouren van de auto. Vervolgens komt de meervoudig olympisch kampioen in beeld om zijn nieuwe bolide te onthullen. Het blijkt om niks minder te gaan dan een nieuwe BMW X5 met een nieuwwaarde van ruim 130 duizend euro. Op de zijkant prijkt overigens de naam van zijn ploeg Reggeborgh, waardoor Nuis dat bedrag zelf waarschijnlijk niet hoeft te betalen. Het betreft een sponsordeal.

Na de onthulling oogt Nuis als een kind zo blij met zijn snelle wagen. Hij staat breeduit te lachen. Ook veel collega's en fans kunnen de nieuwe wagen van de ervaren schaatser wel waarderen. Onder meer shorttrackkoning Jens van 't Wout laat zijn waardering voor de bolide blijken.

Voorbereiding

De komende tijd kan Nuis dus in alle luxe rijden van zijn huis naar de trainingsbaan. Hij heeft nog tot eind oktober om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Dan staat het kwalificatietoernooi voor de World Cup in Thialf te wachten. Of Nuis na dit jaar zijn schaatsen aan de wilgen hangt, is nog niet duidelijk.

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