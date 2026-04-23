In de zomermaanden ligt de focus van veel schaatsteams op het rond maken van de selectie voor het aankomende seizoen. Zo ook voor Team IKO X2O Badkamers van Joy Beune. Zij maakten donderdag bekend een ervaren kracht uit te zwaaien.

Het schaatsteam IKO X2O Badkamers heeft als grote blikvanger natuurlijk meervoudig wereldkampioene Joy Beune. Maar ook in de breedte is de ploeg onder leiding van Erwin en Martin ten Hove goed voorzien. Al zwaaien zij in aanloop naar het komende seizoen een gewaardeerde kracht uit.

Topschaatser uitgezwaaid

De formatie neemt namelijk afscheid van schaatser Marten Liiv uit Estland. Hij wordt op de sociale kanalen van de ploeg even goed in het zonnetje gezet. "Marten, bedankt", begint het team op hun eigen Instagram.

Het team en Liiv werkten lang samen en behaalden ook enkele goede resultaten, die worden opgesomd. "Na zes jaar, met als beste resultaten drie Europese medailles, twee World Cup-medailles, een vijfde plaats op een WK en een zevende plaats op de Olympische Spelen, komt dit hoofdstuk tot een einde", laat het team van Joy Beune optekenen.

"We begonnen in de B-groep en zijn trots op het niveau waar je uiteindelijk naartoe groeide! Bedankt voor alle mooie momenten samen en heel veel succes gewenst voor de toekomst!", zo besluit de ploeg het eerbetoon aan Liiv.

Grote stappen gezet

De schaatser uit Estland gold vooral op de kortste sprintafstanden als wereldtopper. Hij koos er voor om al in 2020, op slechts 23-jarige leeftijd, naar Nederland te verkassen om zijn grote droom om internationaal topschaatser te worden te verwezenlijken. En dat deed hij zeer verdienstelijk. Bovendien woonde hij zelfs even samen met topschaatser Sebas Diniz in Nederland.

Als jongeling reed hij vooral in het achterveld van de mondiale schaatstop. Maar door elk jaar enkele stappen te zetten, kwam hij steeds dichterbij de wereldtop. Dat resulteerde uiteindelijk in drie medailles op de 500 meter bij de Europese kampioenschappen. Ook mocht hij drie keer deelnemen aan de Olympische Spelen. Zijn beste resultaat is een zevende plek bij de 1000 meter in 2022 in Beijing. Dit jaar nam hij op drie afstanden deel, zonder echte uitschieters. Waar de toekomst van de 29-jarige Liiv ligt, is nog onduidelijk.