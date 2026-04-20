Voor Kjeld Nuis en Joy Beune was één keer op wintersport gaan na het schaatsseizoen niet genoeg, dus gingen ze doodleuk twee keer. Voor het schaatskoppel hoeft er geen einde te komen aan de geweldige tijd samen en dus laten ze de herinneringen voortleven op Instagram. Daar kwam zondagavond weer een nieuwe samenvatting voorbij, waarbij Beune een sneertje uitdeelde aan haar vriend.

Beune en Nuis zijn al zo'n zeven jaar samen en wie denkt dat er dan wellicht een bruiloft aan zit te komen, komt bedrogen uit. Beune laat in niet mis te verstane bewoordingen weten dat Nuis nog altijd niet op één knie is gegaan. Bij een drietal foto's van hun meest recente skivakantie laat ze op een grappige manier blijken daar wel op te wachten. "Side note (vrij vertaald: een kleine opmerking, red.): nog steeds geen ring...", reageert ze op haar eigen post.

'Mocht dat niet van de baas?'

Haar volgers zien de humor er wel van in en geven haar groot gelijk. Al is er ook iemand die die houding 'al 26 jaar volhoudt' en denkt dat Nuis dat ook prima kan. Hijzelf reageert vooral op Pien Hersman (ploeggenoot van Beune bij Team X2O) en zijn eigen teamgenoot Jenning de Boo (van Team Reggeborgh). Hersman vindt de tweede foto van de collage leuker dan de eerste. "Die had voorop gemoeten", vindt Nuis ook. Hersman moet lachen en vraagt 'of dat niet mocht van de baas'. Waarop Beune zelf ook nog even in de lucht komt met dat ze het zelf mocht bepalen bij haar eigen fotodump.

'Papa en mama lekker op skivakantie'

De Boo maakte met een grappige opmerking duidelijk wat hij van de verliefde topschaatsers vond op de foto's. "Klef, heel klef", geint hij, waarop Nuis ook weer antwoordt. "Papa en mama lekker op skivakantie, jij lekker fietsen met je vriendjes", doelt hij op de vakantie-invulling van De Boo.

'Te leuk om niet te posten'

Beune en Nuis hebben de tijd van hun leven gehad, blijkt wel uit de bijtekst die Beune bij de drie fotootjes plaatst. 'Als je dacht dat de wintersport spam voorbij was… nee dus. Deze vonden we te leuk om niet te posten.'