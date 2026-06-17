Angel Daleman kwam op als een komeet in de Nederlandse schaatswereld. Voor haar achttiende levensjaar debuteerde ze al op World Cups en werd ze wereldkampioen sprint. De rijdster van Team Essent hoopte dan ook een ticket te bemachtigen voor de Olympische Winterspelen in Milaan, maar ze greep mis. "Daar heb ik veel van geleerd."

Daleman heeft haar toekomstplannen duidelijk voor ogen. De negentienjarige schaatstopper wil komend seizoen niet alleen uitkomen op de langebaan, maar ook opnieuw serieus werk maken van shorttrack. Daarmee keert ze terug naar de discipline waarin ze als junior al grote successen boekte. "Shorttrack helpt me echt", zegt Daleman in een openhartig interview met de Internationale Schaatsunie (ISU).

Persoonlijk drama

Afgelopen seizoen liep Daleman deelname aan de Winterspelen mis. Dat zorgde voor teleurstelling, maar ook voor nieuwe inzichten. "Het was zwaar, maar achteraf probeer ik de positieve dingen eruit te halen", verzekert ze. "Het was geweldig om als een van de favorieten te starten terwijl ik pas achttien jaar oud was, en ik heb veel geleerd."

Na het olympisch kwalificatietoernooi besloot ze mee te doen aan de Nederlandse kampioenschappen shorttrack. Ondanks minimale voorbereiding voelde dat direct vertrouwd. "Ik had nog maar één keer getraind op shorttrackijzers, maar het voelde meteen heel goed", blikt ze nu terug. "De races waren leuk en toen dacht ik: wat zou ik kunnen bereiken als ik hier weer meer voor train?"

Angel Daleman gaat langebaan en shorttrack combineren

Volgens de topschaatsster vullen shorttrack en langebaan elkaar perfect aan. "Shorttrack helpt me bij het langebaanschaatsen, vooral in de bochten en met timing. Ik merk dat ik daar veel voordeel uit haal", vertelt ze. Ambities in twee disciplines Daleman benadrukt dat de langebaan haar belangrijkste discipline blijft, maar ze sluit een serieuze shorttrackcarrière zeker niet uit.

"Het is niet zo dat ik shorttrack er zomaar even bij doe. Ik denk dat ik in beide disciplines goed kan zijn", stelt ze. "Ik ben nog jong en wil ontdekken hoe ver ik in allebei kan komen." Daarmee wacht wel een flinke uitdaging. De internationale kalenders van langebaan en shorttrack overlappen regelmatig, waardoor keuzes onvermijdelijk lijken. Daleman heeft daarover inmiddels gesproken met coach Jac Orie. "Ik heb Jac verteld over mijn ambitie en samen gaan we kijken naar de planning."

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