Angel Daleman is al jarenlang een groot schaatstalent, maar kende vorig seizoen een lastig jaar. Ze hoopte op deelname aan de Olympische Winterspelen, maar liep plaatsing mis. Om volgend jaar beter beslagen ten ijs te komen, kondigt ze een verandering aan.

De talentvolle tiener is namelijk niet alleen bekend met langebaanschaatsen, maar weet ook haar weg in het shorttrack te vinden. Daleman pakte als jonkie bij de junioren meerdere WK-medailles in die sport, maar focuste zich de laatste jaren vooral op de langebaan. Vorig jaar leverde dat niet het gewenste resultaat op.

De jongeling, die begin 2025 een van de jongste wereldkampioene (teamsprint) ooit werd en dat seizoen imponeerde met sterke uitslagen, kende niet het meest gelukkige seizoen. Ze liep voor een aantal belangrijke toernooien startbewijzen mis. De tegenvallende resultaten op het Olympisch Kwalificatietoernooi deden haar bijvoorbeeld veel pijn.

Daleman moest dus toezien hoe andere grote Nederlandse schaatssters wel naar de Spelen gingen. Vanuit huis zag ze bijvoorbeeld hoe Jutta Leerdam de 1000 meter in Milaan won. "Ik zat echt te gillen voor de televisie. Dat zijn van die momenten waarvan je denkt: wat gebeurt hier? Het motiveert enorm. Dat wil ik ook bereiken", vertelt ze aan schaatsen.nl.

In de hoop weer haar hoogste niveau te behalen, heeft Daleman een beslissing genomen. Ze bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe schaatsseizoen en wil daarin weer het langebaanschaatsen en shorttrack combineren. Vorig jaar koos ze voornamelijk voor dat eerste. "Ik wil kijken hoe dat werkt en hoe ver ik daarmee kan komen dit seizoen."

Ze hoopt bijvoorbeeld de World Cup Shorttrack te mogen rijden. Vorig jaar reed ze onder meer de NK shorttrack, vlak na het voor haar niet geslaagde OKT. De afgelopen maanden werd er natuurlijk weinig geschaatst, maar Daleman zat zeker niet stil. Ze ging met haar partner en teamgenoot Beau Snellink op vakantie naar Bonaire, maar liet zich ook zien in Nederland.

Rond Koningsdag dook ze samen met Joep Wennemars en koning Willem-Alexander op tijdens de landelijke Koningsspelen. Daarnaast deed ze vorige week mee aan de Wings for Life World Run van Red Bull. Inmiddels zal de blik ook op het najaar gaan, dan staan namelijk de eerste schaatswedstrijden op het programma.

