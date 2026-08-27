Topschaatsster Pien Hersman heeft woensdag een make-over ondergaan. Op Instagram deelt ze het resultaat van een kappersbezoek, waar ze voor een andere look koos.

De 22-jarige heeft haar haar namelijk geverfd. Haar donkerbruine lokken zijn met highlights geblondeerd. Ze deelt het resultaat in haar Instagram Story. Aan de schitterende emoji's erbij is af te lezen dat ze dolblij is met de nieuwe look.

Hersman is momenteel met Team X2O Badkamers volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Naast krachttraining, schaatsen en fietsen heeft de Nederlandse er ook een nieuwe sport bij: pilates. Dat is een speciale training voor je hele lichaam waarbij spieren versterkt én gerekt worden.

Olympische Spelen 2030

De schaatsster stond onlangs ook al op het zomerijs in Thialf, waar ze sprak met Sportnieuws.nl. Ze heeft een duidelijk doel voor ogen: de Olympische Spelen van 2030 met het schaatstoernooi in Heerenveen.

"Dan ben ik 26 jaar, dus ik hoop echt dat ik tegen die tijd op dat niveau ben. Maar hoe groot die kans is, is moeilijk om nu te zeggen. De concurrentie is supergroot en er kan veel gebeuren", vertelde ze. Voorlopig richt Hersman zich echter op doelen die dichterbij liggen. "Ik ga er gewoon heel hard voor trainen, maar het is nog zo ver weg. Ik wil me nu vooral eerst plaatsen voor de World Cups."

i Instagram Pien Hersman

Voor de 22-jarige Hersman is het zaak om haar stijgende lijn door te zetten naar een echte doorbraak. De dochter van voormalig topschaatsers Martin Hersman en Colette Zee werd vorig jaar tijdens de NK sprint negende en schaatste op de losse afstanden geen topnotities bij elkaar.