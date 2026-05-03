De topschaatsers gingen de afgelopen tijd massaal op vakantie, maar langzaam maar zeker gaat de blik alweer richting volgend seizoen. Joy Beune geniet echter nog na van haar bijzondere tijd met Kjeld Nuis op Gran Canaria.

Het schaatskoppel geniet de afgelopen twee maanden volop van hun vrije tijd na een intens seizoen met de Olympische Winterspelen. Nuis pakte in Milaan knap een bronzen plak op de 1500 meter, terwijl Beune op de ploegenachtervolging zilver won met de Nederlandse ploeg. De twee schaatsers gingen vervolgens op wintersport, maar zochten onlangs ook nog even de zon op.

Beune en Nuis brachten de afgelopen tijd namelijk door op Gran Canaria. Aan die mooie periode kwam echter weer een einde, want inmiddels zijn de twee weer teruggekeerd in Nederland. Beune geniet via Instagram echter nog na van de vakantie op één van de Canarische Eilanden.

Beune geniet na van vakantie met Nuis

Zij deelt op het sociale medium een reeks foto's van hun trip. "Een voor in de boeken", schrijf ze erbij en dus heeft ze duidelijk genoten. Beune plaatst foto's van haarzelf, maar ook van Nuis en zijn zoontje Jax, die ook mee was op vakantie. Zij genoten van de zon en het lekkere eten op het eiland, maar ook werd er gesport.

Beune loopt hard langs de kust, maakt kilometers op de racefiets en ook is ze te vinden in de sportschool. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is dus ook alweer voor haar begonnen. Voor Beune was de vakantie overigens extra speciaal, want op 28 april vierde ze haar verjaardag. De schaatsster mocht toen 27 kaarsjes uitblazen. Ze ontving op haar verjaardag een hele bijzondere taart.

Veel wisselingen bij schaatsteams van Beune en Nuis

Waar voor Beune en Nuis de blik alweer richting volgend seizoen gaat, is dat bij hun teams al langer het geval. Zo waren er bij Team IKO-X20, de ploeg waar Beune rijdt, flink wat transfers de afgelopen tijd. Haar ploeg haalde onder meer Elisa Dul, Serge Yoro, Arjen Boersma, Ede Kortlever en Nathan Pijl binnen. Sebas Diniz en Kayo Vos vertrekken juist bij het team.

Ook bij Team Reggeborgh, de formatie van Nuis, zijn er flink wat wisselingen. De ploeg van coach Gerard van Velde legde onder meer Vos, Merijn Scheperkamp en Anna Boersma vast. Daar staat het vertrek van Louis Hollaar naar Team Essent tegenover.