Voor veel mensen is een dagje winkelen nou niet per se iets om heel erg naar uit te kijken. Vaak duurt het lang en moet je ook nog eens met veel tassen zeulen. Dat gold ook voor topschaatser Kjeld Nuis die mee moest met vriendin Joy Beune. Daarom besloot hij om zich maar eens op een andere opmerkelijke manier te vermaken.

Als bekende topschaatsers sta je natuurlijk volop in de belangstelling. Daarom is het logisch om er ook zo goed mogelijk uit te zien, en daar heb je nieuwe kleding voor nodig. Zo ook het bekende schaatskoppel Kjeld Nuis en Joy Beune, dat er, samen met Nuis' zoontje Jax, eens even lekker op uit ging. Voor de heren was het echter een lange dag, waardoor zij hun plezier maar ergens anders vandaan moesten halen.

Wachten op Beune

Nuis deelt dan ook een ludieke video op zijn eigen sociale kanalen. Lang stilzitten blijkt nou eenmaal niet echt aan hem besteed te zijn. Bij hem en zijn zoontje slaat de verveling dan ook toe als Beune uitgebreid bezig is met het passen van kleding. Want waar de een rustig toekijkt op een stoeltje, kiezen zij voor een wat actievere aanpak.

Op de beelden in de video die Nuis op TikTok heeft gezet valt te zien dat de winkelvloer voor hem en zijn zoon verandert in een soort podium. "POV: wanneer ze zegt: 'Deze moet ik even passen!' Zij is aan het shoppen, wij doen een moonwalk of proberen het in ieder geval", aldus de schaatser van Team Reggeborgh, terwijl hij zijn dansskills laat zien. De moonwalk van vader en zoon lijkt in ieder geval erg op elkaar.

Hulp nodig

"Joy bezig met passen, en wij met pasjes", grapt Nuis met een knipoog naar zijn vriendin. Toch denkt de geboren Leidenaar dat hij nog wel wat hulp kan gebruiken. Daarom vraagt hij de bekende Nederlandse choreograaf Timor Steffens om hulp. "We hebben je nodig Timor." Nuis heeft dus zelf ook wel door dat het wellicht niet de allerbeste danspasjes ooit zijn, maar heeft in ieder geval erg veel lol.

Voor de twee schaatsers is er nog even tijd om zich te vermaken, voordat de voorbereiding op het nieuwe seizoen toch echt gaat gebeuren. Onlangs keerden ze terug van een heerlijke vakantie op Gran Canaria, waar ook zeker niet alleen maar werd stilgezeten. Maar met de motivatie en het geluk zit het bij Nuis en Beune wel goed. En nu hebben ze ook nog eens nieuwe kleren om aan te doen als ze onderweg zijn.