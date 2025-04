Topploeg legt na wereldkampioen Joy Beune ook zilveren medaillewinnaar (20) langer vast: 'Dat komt zelden voor'

Terwijl het kwik stijgt, is schaatsploeg Team IKO-X2O druk bezig met contractverlengingen voor rijders. Eerder deze week werd Joy Beune al langer vastgelegd en daar kwam een paar dagen later de talentvolle Mats van den Bos bij.

Van den Bos meldde zich vorig jaar bij de ploeg van broers Erwin en Martin van Hove. In zijn eerste profseizoen maakte de sprinter gelijk indruk. Hij won twee keer zilver bij de 500 meter op de NK sprint eind 2024 in Thialf en verbeterde zijn persoonlijk record (34,50 seconden). Een val op de dubbele sprint kostte hem echter een goed klassement en een mogelijke deelname aan de EK sprint.

Ook debuteerde Van den Bos op de World Cup in het Poolse Tomaszów Mazowieck. Dat was bij afwezigheid van de grote namen, die het toernooi oversloegen met oog op de WK afstanden later in het seizoen. Van den Bos werd zesde op de eerste 500 meter bij de B-groep en zevende bij de tweede omloop.

'Van ongekend niveau'

Team IKO-X2O is blij met de contractverlenging van Van den Bos, die nog vastlag tot na de Olympische Winterspelen van 2026. 'De progressie die Mats afgelopen seizoen heeft gemaakt is van een ongekend niveau', valt te lezen in een persbericht. 'Van de junioren World Cups in één keer naar de senioren World Cups en 34,5 rijden op de 500 meter: dat komt zelden voor.'

Van den Bos zelf is verheugd met zijn contractverlenging. " We hebben samen een super mooi seizoen gehad waarin we grote stappen hebben gezet. Ik zit hier goed op mijn plek en de klik met de staf is goed", zegt het twintigjarige sprinttalent. "Ik heb zin in de zomer en kijk uit naar de volgende stap!"

'Unieke deal in het schaatsen'

Van den Bos' verlenging volgt enkele dagen na het grote contractnieuws over Joy Beune, het gezicht van de ploeg. Zij tekende begin deze week een 'unieke deal in het schaatsen' tot na de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Beune heeft een succesvol seizoen achter de rug met zestien medailles, waaronder drie gouden op de WK afstanden in Hamar.