Wereldkampioene Joy Beune dolblij met geruststellend nieuws: 'Onwerkelijk dat onze droom steeds meer vorm krijgt'

De toekomst van schaatsploeg Team IKO-X2O is in ieder geval verzekerd tot aan de Olympische Winterspelen van 2030 in Frankrijk. Dat laten ze weten via een bericht op sociale media, waarop de rijders massaal reageren.

'Het is heel erg bijzonder dat wij nu al weten dat we door kunnen bouwen aan het team tot en met de Olympische Spelen van Frankrijk in 2030. Het is soms onwerkelijk om te zien hoe onze droom, die in 2017 is begonnen met de oprichting van ons eigen team, steeds meer vorm heeft gekregen', schrijft het team bij een korte video van de bekendmaking.

Topschaatsster Joy Beune stelt na lang twijfelen speciaal moment uit: 'Ik vond het toch een beetje aso' Joy Beune doet op de WK afstanden mee om de gouden medailles op de 1500, 3000 meter en ploegenachtervolging. De 25-jarige schaatsster van Team IKO-X2O stond dit seizoen bijna iedere race waaraan ze mee deed op het podium, op één rit na. In het Noorse Hamar is ze van plan om haar totaal van 13 medailles dit seizoen uit te breiden. Het liefst naar 16, natuurlijk.

Hartjes

De ploeg van schaatstoppers als Joy Beune en Bart Swings en opkomende talenten Pien Hersman Sebas Diniz heeft volgens sponsor X2O 'goud in handen' met de werkwijze. Hoofdsponsor IKO dat al acht jaar betrokken is als partner maakte de ontwikkeling van dichtbij mee. 'Wij zijn vereerd ook de komende jaren mee te blijven surfen op die droom'.

Onder de post wordt massaal gereageerd door de rijders. Kersvers wereldkampioene Joy Beune reageert met een hartje, terwijl Pien Hersman een poppetje met hartjesogen stuurt. Ook Sebas Diniz en Robin Groot kunnen het geruststellende nieuws wel waarderen.

WK afstanden

Het nieuws komt voor Beune terwijl de WK afstanden in volle gang zijn. Daar won ze al twee gouden medailles, wat haar seizoenstotaal op vijftien bracht. De schaatsster uit Borne was de beste op de 3000 meter en won samen met Marijke Groenewoud en Anotinette Rijpma-de Jong de ploegenachtervolging.

Bijna ging het gruwelijk mis bij gouden schaatsvrouwen op ploegenachtervolging: 'Er zit nog een gat in ook!' Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud reden bij de WK afstanden op de ploegenachtervolging de andere landen helemaal zoek. Nederland won met liefst 2,46 seconden voorsprong op nummer twee Japan de gouden plak. Maar het scheelde weinig of het gouden trio had gefaald.

Voor haar staan wel nog enkele spannende dagen op het programma. Zo rijdt ze zondag de 1500 meter, waar ze ook kanshebster is op een medaille, en moet ze ook haar vriend Kjeld Nuis aanmoedigen. Die doet mee aan de 1000 én 1500 meter.

Alles over WK afstanden

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.