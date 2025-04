Topschaatser Kjeld Nuis viert vakantie met 'zijn eigen koning'

Schaatser Kjeld Nuis viert Koningsdag dit jaar niet in Nederland met koning Willem-Alexander, maar met 'zijn eigen koning' in Spanje. Het gaat om zijn zoontje: Jax (8).

De 35-jarige topschaatser is op vakantie in Gran Canaria met Jax en zijn vriendin Joy Beune. Nuis kreeg zijn zoon uit een eerdere relatie met Jill de Robles. Zij waren zo'n vijf jaar samen en gingen in 2019 uit elkaar.

Daarna kreeg Nuis al snel een relatie met schaatskampioene Joy Beune. Zij heeft ook een goede band met Jax, zo blijkt uit berichten op sociale media. Op verschillende filmpjes is te zien dat de twee de grootste lol hebben samen.

'Mijn koning'

Nuis deelt vanuit Gran Canaria een liefdevolle foto met Jax. "Mijn koning", noemt hij zij zoon, toespelend op Koningsdag dat zaterdag in Nederland gevierd wordt.

Luxe resort

Het gezin verblijft in Spanje in een luxe resort: Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa. Het is een vijfsterrenaccomodatie en dat heeft ook wat gekost. Wil je bijvoorbeeld een weekje achter het schaatskoppel aan en in hetzelfde hotel verblijven, dan ben je voor alleen een kamer meer dan 250 euro per nacht kwijt. Dan heb je nog geen eten of drinken en 'matig' uitzicht. Voor kamers met de beste 'view' betaal je een stuk meer

Beune en Nuis kunnen nog even genieten van de rust. Voor Jax is het nu meivakantie en dus is het het uitgelezen moment om even als gezin er tussenuit te gaan. Binnenkort zal het schaatskoppel zich weer moeten voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. En dat is een erg belangrijke met als hoogtepunt de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan.

Op vakantie zitten de twee schaatstoppers ook niet stil. Zo fietsen ze veel om in topconditie te blijven.