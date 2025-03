Dit is Kjeld Nuis: lefgozer op schaatsen moest blowen afzweren, kreeg een zwaar auto-ongeluk en is dol op Joy Beune

Kjeld Nuis is de lefgozer van het schaatsen. De in 1989 geboren Leidenaar meldde zich rond 2010 aan de schaatstop en is daar sindsdien niet meer uit verdwenen. Met zijn branie, woelige liefdesleven en vooral ook indrukwekkende prestaties is hij al jaren hét gezicht van de Nederlandse schaatssport. Nuis gaat tegenwoordig met Joy Beune, een topschaatsster op de middenlange afstand.

Dat Nuis weleens een hele grote kon worden op het ijs, werd al snel (h)erkend door zijn omgeving. In het seizoen 2008/2009 kreeg hij een plekje bij Jong Oranje en dat ene jaartje was genoeg om schaatscoach Jac Orie ervan te overuigen dat hij Nuis in zijn ploeg wilde, destijds Lotto-Jumbo. De prijzenkast van Nuis werd in 2011 verrijkt met zijn eerste internationale medaille: zilver op de 1000 meter bij de WK afstanden.

Doorbraak van Kjeld Nuis

Toch bleek dat niet de directe opmaat tot een regen van goud. Sterker nog: pas in 2017 veroverde hij zijn eerste zege op een groot internationaal toernooi. Toen had hij al de Olympische Spelen van 2014 gemist, na een mislukt kwalificatietoernooi.

Maar toen Nuis eenmaal begon te winnen, ging het snel. Hij werd wereldkampioen 1000 én 1500 meter in 2017 en bij de Winterspelen van 2018 bevestigde hij die specialismes met twee gouden plakken. In 2022 werd hij op de schaatsmijl wederom olympisch kampioen, ook kwamen er in de tussentijd nog twee gouden WK-plakken bij.

Skaten en blowen

Soms twijfelde Nuis eraan of hij wel in de wieg was gelegd voor een leven als profsporter. Het juiste lijf had hij wel, maar kon hij ook op mentaal gebied leveren wat nodig is? Als tiener hing hij graag rond op de skatebaan, lekker lanterfanterend met vrienden, soms onder het genot van een jointje. En na een heftig auto-ongeluk op zijn veertiende, waaraan hij een hersenschudding en twee gebroken oogkassen overhield, was Nuis een jaar lang niet op de schaatsbaan te vinden.

Hij leek een te grote achterstand op te lopen op andere talentjes. Zijn vader greep in. "Hij vroeg: wat wil je? Als je nu niet voor het schaatsen gaat, haal je de rest nooit meer in", zei Nuis volgens de Volkskrant. Hij koos voor schaatsen, hij koos voor discipline: op tijd opstaan, schema's afwerken, geen drank en softdrugs meer. Maar de naar adrenaline speurende skater in hem, die heeft hij nooit totaal willen onderdrukken.

Snelheidsduivel

Nuis is een echte snelheidsduivel. Met sponsor Red Bull experimenteerde hij bijvoorbeeld op Noors ijs met een windscherm aan zich gekoppeld. Daardoor verbrak hij het wereldrecord qua hoogste schaatssnelheid: 103 kilometer per uur. Het was een ervaring die waaghals Nuis niet had willen missen. "Elk bobbeltje voelde als een drempel. Soms kwam ik zelfs echt los van het ijs en moest ik corrigeren", zei hij glunderend.

Wangedrag

Af en toe had Nuis moeite met het respecteren van de omgangsvormen in de schaatswereld. Zo schoot hij bij de EK sprint 2019 uit zijn slof tegen een scheidsrechter, nadat hij werd gediskwalificeerd. Hij pakte de arm van de beste man, schudde demonstrafief zijn hand en pakte zijn accreditatie om zijn naam te kunnen zien. Schaatsbond KNSB bood daarna via een brief excuses aan voor het gedrag van Nuis.

Zusje van Sven Kramer

Naarmate Nuis steeds meer een gevestigde naam werd in de sportwereld, kwam er ook belangstelling voor zijn liefdesleven. En het moet gezegd worden: de sprinter gaf de pers genoeg om mee te werken. De Telegraaf kopte in 2014 bijvoorbeeld: "Kjeld Nuis verlaat zusje Sven Kramer voor een ander." Het bleek dat Kjeld, toen hij nog een relatie had met Brecht Kramer, een andere vrouw tegenkwam die hij leuker vond. Wel was hij zo 'netjes' om het direct uit te maken met Kramer.

Miss Nederland Jill de Robles

De nieuwe geliefde van Nuis bleek Jill de Robles te zijn, de Miss Nederland van 2011. Van 2014 tot eind 2018 vormden ze een glamoureus koppel en kregen ze een zoon: Jax. Eind 2018 kwam er een breuk, waarna Nuis in 2019 een relatie begon met schaatscollega Joy Beune. Ook ditmaal was er schijnbaar een overlap tussen de verbintenissen. Althans: De Robles beweert dat Nuis vreemdging tijdens hun relatie. Op Instagram liet ze dat diverse keren weten.

Tegenover Story verdedigde Nuis zich. "Er is helemaal niets van waar, ik héb niemand bedrogen. De waarheid is simpel: Joy kwam bij ons in de ploeg, we zijn eerst heel lang vrienden geweest en daarna – toen het al klaar was tussen Jill en mij – zijn we wat vaker samen dingen gaan doen."

Joy Beune

Nuis toonde zich schuldbewust over de gang van zaken in zijn jaren met De Robles. "Alles draaide in zekere zin om mij. Als ik na twee weken trainingskamp thuiskwam, had ik na één of twee dagen meteen alweer een volgende klus", vertelde hij. Nu hij met Beune is, zullen de schaatsschema's wat meer bij elkaar passen. Ook na vijf jaar samen lijken de twee stapelgek op elkaar. In september 2024 liet Nuis zelfs een flinke tattoo van Beune op zijn lijf zetten.

Beune ging uit de kleren voor de decembereditie van de Playboy. Daar had ze zelfs eerst twijfels over, maar Nuis vond het een kans die je maar één keer in je leven kreeg. Beune: "Kjeld zei meteen: moet je doen! Hoe cool, hoe stoer! Als je het later terugziet, heb je het toch maar gedaan."

Moeizaam seizoen

Waar zijn vriendin momenteel de successen aan elkaar rijgt, gaat het bij Nuis een stuk moeizamer. Hij moest het World Cup Kwalificatietoernooi in het nieuwe seizoen overslaan wegens een slepende blessure. Nuis startte wel bij het NK sprint, maar kon zich daar niet voor het EK sprint plaatsen.

Op de World Cups in Canada en de Verenigde Staten liet Nuis echter zien dat hij de vorm weer aardig aan het hervinden is. Op de NK afstanden liet hij zien de beste Nederlander te zijn op de 1500 meter. Dat belooft veel voor de WK afstanden, maar twee weken daarvoor schoot hij zichzelf in de voet. Na een diskwalificatie op de World Cup in Heerenveen verwondde Nuis zichzelf door woest tegen een stoel te trappen.

De schade was op tijd hersteld om te starten op de WK afstanden, maar een kanshebber voor een medaille bleek hij absoluut nog niet. De voormalig wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter finishte met een zesde en zevende klassering ruim buiten het podium.