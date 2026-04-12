Marcel Bosker hoeft als regerend Nederlands kampioen allround weinig meer te bewijzen op het ijs. Maar zondag zocht de 29-jarige schaatser van Team Reggeborgh een heel andere uitdaging op: de Rotterdam Marathon. En die pakte uitstekend uit.

Bosker finishte in 2:59:25 een dook daarmee direct bij zijn debuut onder de magische grens van drie uur. Een knappe prestatie, zeker gezien de allesbehalve ideale aanloop naar de race. Zijn vrouw Melissa Bosker-Wijfje, die net gestopt is met schaatsen op topniveau, is op dit moment nog onderweg op het parkoers.

Marcel Bosker doorbreekt magische grens

Bosker was de week voor de marathon nog op vakantie in Japan, waar hij een training van drie uur afwerkte. Ook vloog hij pas vrijdag terug naar Nederland. "Het is qua planning niet top, maar ik ga die uitdaging graag aan", zei hij van tevoren. Zijn coach Robin Derks was sowieso al niet blij met de plannen. "Hij en mijn teamgenoten hebben mij voor gek verklaard. Mijn coach zei: 'Marcel, je spoort niet. Dat ga je toch niet doen in een olympisch seizoen?'"

Toch bewees Bosker dat hij ook buiten het ijs kan presteren. "Hardlopen kan je iets geven wat je niet voelt op het ijs. Als je een goede dag hebt, voelt het alsof je zweeft en denk je nergens meer over na", vertelde hij eerder.

Meer schaatsers aan de start in Rotterdam

Bosker was niet de enige schaatser aan de start in Rotterdam. Ook ex-schaatsers Erben Wennemars, Sven Kramer en Thomas Krol deden mee. Krol was de snelste van het stel met een tijd van 2:47:44, ruim zes minuten sneller dan zijn eigen tijd van vorig jaar. Wennemars en Kramer zijn nog onderweg op het parkoers.