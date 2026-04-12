Thomas Krol heeft zich opnieuw bewezen als de snelste ex-schaatser op Marathon van Rotterdam. De olympisch kampioen op de 1000 meter van 2022 finishte zondag in een knappe tijd en verbeterde daarmee zijn eigen tijd van vorig jaar fors.

Krol keerde een jaar na zijn marathondebuut terug op het parkoers in Rotterdam en liet direct zien dat hij niet heeft stilgezeten. De 33-jarige Utrechter verbeterde zijn eigen toptijd flink en liet daarmee zijn oud-collega's opnieuw ver achter zich. Bij de start poseerde hij nog vrolijk voor een selfie met de vijftigjarige Erben Wennemars, maar eenmaal op het parkoers was er geen houden meer aan.

Marathon van Rotterdam

Het is inmiddels een vertrouwd gezicht: schaatsers die na hun carrière de stap maken naar het hardlopen. Krol deed dat vorig jaar voor het eerst en maakte meteen indruk met zijn tijd van 2:53:37. Dat was goed genoeg om de snelste van het schaatspeloton te zijn, voor Wouter Olde Heuvel (2:58:22) en het duo Erben Wennemars en Sven Kramer, die beiden 3:07:33 liepen.

Dit jaar heeft Krol die lat voor zichzelf weer een stuk hoger gelegd. Met een tijd van 2:47:44 liet hij zien dat hij nog altijd topfit is en de concurrentie onder de schaatsers opnieuw ver achter zich liet. Ter vergelijking: actief schaatser Marcel Bosker finishte in 2:59:25 en dook daarmee net onder de drie uur op zijn marathondebuut. Of Wennemars en Kramer, die vorig jaar beiden 3:07:33 liepen, hun tijden dit jaar wisten te verbeteren, moet nog blijken. Wennemars leek onderweg in ieder geval niet volledig gefocust op een snelle tijd, hij nam alle gelegenheid om met bekenden op de foto te gaan. Op zijn stories deelde hij uiteindelijk wel een nieuw persoonlijk record, met een indrukwekkend tempo van 3:57 per kilometer.

Thomas Krol

Krol bouwde tijdens zijn schaatscarrière een indrukwekkend palmares op. Hij pakte olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter in Beijing 2022, werd wereldkampioen sprint en pakte drie gouden medailles op de WK afstanden.

Na zijn afscheid van het schaatsen sloeg hij een verrassende weg in: hij is inmiddels bezig met een opleiding tot verkeersvlieger bij de Flight Academy van KLM. Vorig jaar verdiende hij al zijn eerste vleugel als piloot. Dat hij naast zijn vliegopleiding ook nog tijd maakt voor serieus hardlopen, zegt veel over zijn gedrevenheid.