Topschaatser Marcel Bosker hoeft als regerend Nederlands kampioen allround weinig meer te bewijzen op het ijs. Dat ligt anders op het asfalt. Zondag is in Rotterdam zijn vuurdoop als marathonrenner. En zijn voorbereiding was verre van ideaal.

De schaatser van Team Reggeborgh ziet in Rotterdam diverse oud-schaatsers bij de start. Onder anderen Erben Wennemars, Sven Kramer, Thomas Krol en Wouter Olde Heuvel hebben zich eveneens ingeschreven voor de 42.195 meter in Rotterdam. Het verschil is dat zij al zijn gestopt als profschaatser en de 29-jarige Bosker middenin zijn loopbaan zit.

Uitdagingen

Tegen Nu.nl legt de in Zwitserland geboren Bosker uit dat hij simpelweg behoefte heeft aan een nieuwe uitdaging, iets wat breekt met de trainingsvormen die hij al zo lang uitvoert. "En als je dan een keer een fietstraining hebt, fiets je ook steeds hetzelfde rondje. Dat is verschrikkelijk. Ik was toe aan nieuwe uitdagingen, zoals hardlopen", aldus Bosker.

Schaatscoach Robin Derks van Team Reggeborgh keek wel even op toen hij hoorde van Boskers plannen. Veel steun hoefde Bosker aanvankelijk niet van Derks te verwachten. "Hij en mijn teamgenoten hebben mij voor gek verklaard", vertelt hij. "Mijn coach zei: 'Marcel, je spoort niet. Dat ga je toch niet doen in een olympisch seizoen?'"

Dikke benen

Een schaatser is, ook als die tot de top behoort, niet per se ook een rappe hardloper. Bosker legt uit waarom zijn eerste kilometers moeizaam gingen. "De eerste paar keer was ik na 3 kilometer helemaal gesloopt. Mijn benen waren te dik."

Maar hij zette door, vertrouwde op zijn aanpassingsvermogen en vond een soepele tred. Dat laatste kan een heerlijk gevoel opleveren: "Hardlopen kan je iets geven wat je niet voelt op het ijs. Als je een goede dag hebt, voelt het alsof je zweeft en denk je nergens meer over na."

Haas

Ook zijn team is anders gaan kijken naar Boskers hardlooptrainingen. Ze zien dat het gunstig voor hem uitpakt. Bosker: "Mijn fysiotherapeut, Rick Oosterlaar, rent zelfs met mij mee en is mijn haas."

De week voor de marathon was Bosker nog op vakantie in Japan, waar hij onder meer een training van 3 uur afwerkte. Eigenlijk veel te lang, vlak voor de grote dag. Ook vloog hij vrijdag pas huiswaarts: veel te kort voor de marathon. Hij zegt: "Het is qua planning niet top, maar ik ga die uitdaging graag aan."