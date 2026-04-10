Het is lente, het schaatsseizoen is al een paar weekjes voorbij en de nieuwe jaargang laat nog wel even op zich wachten. Kortom: dit is hét moment voor topschaatsers om de teugels na het olympische seizoen even te laten vieren. Dat laat de Canadese schaatsster Béatrice Lamarche zich niet tweemaal zeggen.

De 27-jarige Lamarche uit Quebec is een vast gezicht bij internationale wedstrijden. Afgelopen seizoen was met afstand haar sterkste jaar. Ze werd bijvoorbeeld 5e bij de WK sprint en kon ook aan de plakken ruiken bij de Olympische Winterspelen. Ze werd in Milaan 7e op de 500 meter en 5e op de 1000 meter.

Beide keren won een Nederlandse: respectievelijk Femke Kok en Jutta Leerdam. Eremetaal heeft ze overigens ook op haar cv: met de Canadese vrouwen werd ze tweede op het onderdeel teamsprint bij de WK afstanden 2025.

La belle vie

Op Instagram laat Lamarche zien dat ze op vakantie is in een tropisch paradijs. De plaatjes die ze toont, hebben de allure van een ansichtkaartje. Strand, zonsondergang, een felgekleurd gebouw, een bootje: Lamarche heeft een prima plek uitgezocht. Ze schrijft er dan ook bij: 'La belle vie'. Dat is Frans voor 'Het mooie leven'.

In een reactie krijgt de Canadese te horen (van ex-shorttracker Jean-Christophe Pouliot) dat er foto's ontbreken, namelijk enkele die zijn genomen vanuit een catamaran. Ze geeft als antwoord dat ze dat verzoek niet kan uitvoeren. Ze kon die foto's vanuit het bootje niet plaatsen, want: "Ik had teveel rum-cola in mijn lichaam voor foto's."

Beste publiek

De post met vakantiefoto's volgt op een bijdrage van vier weken eerder, waarin ze terugblikte op het bijzondere seizoen.

"Een uitzonderlijk seizoen dat eindigt met een 5e plaats op het wereldkampioenschap sprint voor het beste publiek ter wereld". Met dat laatste geeft ze een compliment aan de toeschouwers in Thialf, want daar in Heerenveen vond de WK sprint plaats.

Vakantie

Diverse schaatsers tonen momenteel via hun socials fraaie plaatjes. Bij Antoinette Rijpma-de Jong sloeg echter tijdens haar trip het noodlot toe. De topschaatsster meldt tijdens haar vakantie in de Verenigde Staten op Instagram het trieste nieuws van een overlijden binnen haar familie. Uren nadat ze aankwam bij de White Stallion Ranch in de stad Tucson, plaatste ze op haar Instagram dat haar opa is overleden.